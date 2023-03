Sundern: Katzen-Freigänger kastrieren und kennzeichnen

Sundern. Sunderner Ordnungsamt erläutert Pflichten für Katzenhalter.

Aus aktuellem Anlass macht das Ordnungsamt der Stadt Sundern aufmerksam, dass Katzenhalter, die ihrer Katze oder ihrem Kater Zugang ins Freie gewähren, seit Anfang Oktober 2011 verpflichtet sind, diese zuvor von einem Tierarzt kastrieren und mittels Tätowierung oder Mikrochip kennzeichnen zu lassen. Aus der Bevölkerung erhält die Stadtverwaltung vermehrt Beschwerden von Katzenhalterinnen und Katzenhaltern, die sich von unkastrierten Freigängerkatzen bedrängt fühlen. In vielen Fällen würden die Freigängerkatzen nicht nur im Garten und an der Hauswand markieren, sodass hier über teilweise strengen Geruch geklagt wird, sondern auch durch die Katzenklappe in den jeweiligen Haushalt gelangen. Weitere Betroffene berichten von einem verstörten Verhalten ihrer Katze oder ihres Katers durch rollige (paarungsbereite) Freigängerkatzen.

Rollige Katzen sind einer großen hormonellen Belastung ausgesetzt, der nur durch eine Befruchtung oder eine Kastration begegnet werden kann. Nur durch eine entsprechende Kennzeichnung der Katze/des Katers kann eine erfolgte Kastration nachvollzogen und geprüft werden. Durch die Kennzeichnung können Fundtiere bei Abgabe einem Halter zugeordnet und zurückgegeben werden.

Die Kastrations- und Kennzeichnungspflicht dient dem Gesundheits- und Tierschutz. Als Ansprechpartner stehen Ihnen Tierärzte, Tierschutzvereine oder das Ordnungsamt der Stadt Sundern zur Verfügung.

