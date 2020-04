Sundern: Kegelclub „Schlaff ab“ holt sich den Pokal

Sundern. Es ist eine Unvollendet geblieben, die Kegelmeisterschaft in Sundern von 2020. Heute sollten die Meister eigentlich gekürt werden.

„Für alle Gastronomen sieht es gerade bescheiden aus“, sagt Heiko Hoffmann vom Gremium der Sunderner Freizeitkegler. Seit über 50 Jahren führt das Gremium die Stadtmeisterschaft der Kegler in Sundern durch. Kegeln sei nicht nur ein Sport, sondern auch eine aktive Freizeitbeschäftigung. Und in Sundern sei schon immer eine Kegelhochburg gewesen.

Erstmals konnte in diesem Frühjahr wegen des Coronavirus die Meisterschaft nicht beendet werden. Und da nun alle Gaststätten geschlossen seien, bleibe der wöchentliche Kegelabend auf der Strecke. Das sei für beide Seiten äußerst schade. Heiko Hoffmann, selbst lange Jahre Gastronom, sieht für die Zukunft ein Loch: „Trotz aller Hilfsprogramme, die nun für die Gastronomen anlaufen.“

Überraschend Schluss

„Durch die überraschende Schließung der Gaststätten konnten die letzten Clubs nicht mehr teilnehmen“, berichtet Heiko Hoffmann. Nach Rücksprache mit diesen Clubs konnte das Gremium nun aber eine Wertung bis zum 15. März vornehmen: „In diesem Jahr haben wir vorher keine Ergebnisse herausgegeben. Diese wollten wir am heutigen Samstag, an dem eigentlich die große Kegelparty in der Schützenhalle Sundern gestiegen wäre, mitteilen“, sagt Heike Schneider, ebenfalls vom Gremium der Freizeitkegler. Nun gibt es Sieger und die Vorrundenbesten.

Hier die Ergebnisse

Seniorinnen: 1. Monika Babilon (132 Holz), 2. Gisela Osebold (125), 3. Sylvia Gerke (122 Holz);Senioren: 1. Jodo Kaiser (165), 2. Josef Meisterjahn (160), 3. Dieter Vedder (160);U 30 Damen: 1. Lara Humpert (137), 2. Theresa Nöker (120), 3. Maralen Gispert (117);U 30 Herren: 1. Thomas Maassen (148/Bilder 20), 2. Andreas Gersmeier (148/Bilder 17), 3. Julian Stöcker (147 Holz),Damen Vorrunde 1. Monika Babilon (148), 2. Heike Schneider (141), 3. Dorothe Findeisen (140);Herren Vorrunde: 1. Jodo Kaiser (199), 2. Sascha Gerlach (181), 3. Erwin Trapp (175);Damenclubs: 1. Ü 60 (639), 2. Neustart (610), 3. Kegelbande Buffalo (590);Herrenclubs: 1. Blaue Jungs (879), 2. Schlaff Ab (876), 3. UKK (817);Gemischte Clubs: 1. Sundern 12 (944), 2. Hau Wech (859), 3. Los Amigos (858);Rote Laternen: Bei den Damenclubs sicherten sich diese die „Wurzelkinder“ mit 555 Holz, bei den Herrenclubs „Ass Monkey`s“ mit 605 Holz und bei den gemischten Clubs „Passierschein A 38“ mit 648 Holz. Für die drei Clubs der Roten Laternen gibt es in diesem Jahr erstmals eine Überraschung. Sie können sich über einen Gutschein für den Escaperoom in Lippstadt freuen.

„Wir gratulieren allen recht herzlich“, sagen Heike Schneider, Ivonne Rinsche und Heiko Hoffmann. Durch das vorzeitige Ende konnte es in diesem Jahr leider keine Einzelmeisterschaft geben. In Folge dessen gibt es auch keine Stadtmeister/in. Beim Pokal-Finale der Herren 2019 konnte „Schlaff Ab“ sich aber deutlich mit 843 Holz gegen die „Fraggels mit 734 Holz durchsetzen. Die Sieger feiern in diesem Jahr 50-jähriges Bestehen.

Dank an die Schreiber

„Das Gremium bedankt sich auch bei allen Schreibern/innen, die uns stark bei der Meisterschaft unterstützt haben“, sagt das Trio.