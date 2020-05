Sundern: Mehrere Fraktionen beraten heute Rathaus-Affäre

Die Rathaus-Affäre, ausgelöst durch einen Brief der Stadtkämmerin Ursula Schnelle an den Landrat und die Ratsmitglieder, in Sundern wird heute Abend erstmals von einer großen Zahl von Politikern besprochen. Es treffen sich die Fraktionen der CDU, der WiSu, der Bürger für Sundern sowie der Linke-Ratsherr Siegfried Huff und die fraktionslosen Ratsherren Klaus Tolle und Michael Pellmann, um die Situation zu beraten. Ergebnisoffen, wie unsere Redaktion heute Morgen erfuhr.

Mehrere Möglichkeiten der Gemeindeordnung

Um was könnte es heute Abend gehen? Mehrere Möglichkeiten sind nach der Gemeindeordnung möglich:

1. Eine der Optionen bietet der Paragraph 66 der Gemeindeordnung, der die Abwahl eines Bürgermeisters in NRW regelt. Bedingungen sind: Mindestens die Hälfte der Ratsmitglieder stellt einen einen entsprechenden Antrag, dem müssen dann im Rat mindestens zwei Drittel zustimmen. Zwischen Antrag und Abwahl gilt die Frist von zwei Wochen, über die Einleitung ist ohne Diskussion abzustimmen. Auf Sundern bezogen hieße dies: 20 Ratsmitglieder müssten für die Einleitung des Verfahrens stimmen, für die Amtsenthebung mindestens 66,6 Prozent, also mindestens 27 Ratsmitglieder. Die Politiker, die sich heute Abend treffen, besitzen nur 24 Stimmen im Rat.

FDP fordert auch Prüfung

Zwar hat sich auch heute Morgen die FDP-Fraktion zu Wort gemeldet und befürwortet ein Amtsenthebungsverfahren. Allerdings nur, wenn „sich die schwerwiegenden Vorwürfe gegen Bürgermeister Brodel bewahrheiten“ sollten. Dann werde die FDP Sundern einen Antrag auf Abwahl des Bürgermeisters stellen: „Wir haben Bürgermeister Brodel bereits zu einer Stellungnahme aufgefordert und stehen mit der zuständigen Aufsichtsbehörde in Kontakt“, heißt es in Pressemitteilung, die FDP-Vorsitzende Dorothee Thiele unterzeichnet hat: „Dennoch gilt für uns die rechtsstaatliche Unschuldsvermutung. Wir fordern eine wertfreie Aufklärung der Vorwürfe. Vorschnellen Aktionismus lehnen wir grundsätzlich ab“, heißt es am Schluss.

Nur zum Mitrechnen: Die FDP hat vier Sitze im Rat von Sundern, somit bedürfte ein erfolgreiches Abwahlverfahren zumindest ihrer Stimmen.

Bürger wählen ab

2. Die Bürger fordern eine Abwahl. Das hieße dann Abwahlbegehren (mindestens drei wahlberechtigte Bürger) und bedürfte mindestens 20 Prozent der wahlberechtigten Bürger. Abgewählt wäre Ralph Brodel, wenn sich eine Mehrheit von mindesten 25 Prozent der Wahlberechtigten dafür ausspräche.

3. Brodel tritt selbst zurück oder die Bürger wählen ihn am 13. September ab.

Kreis kann nicht abwählen

4. Die Prüfung des Kreises kann keine Abwahl zur Folge haben.

Nach dem Brief von Kämmerin Ursula Schnelle prüft der Kreis derzeit, dazu hat er die Stadt Sundern um eine Stellungnahme gebeten, gleichfalls Bürgermeister Ralph Brodel. „Liegt uns dies alles vor, wird die Kommunalaufsicht das prüfen“, so Martin Reuther, Pressesprecher des HSK zu unserer Zeitung. Die Konsequenzen eines dann zu fällenden Urteils der Behauptungen in dem sechsseitigen Schreiben wären eine Dienstaufsichtsbeschwerde, ein Disziplinarverfahren oder auch einfach nur eine Rüge mit der Bitte, es in Zukunft anders in der Sunderner Verwaltung zu regeln.