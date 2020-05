Sundern: Mit Brodel geht es nicht mehr

Redaktionsleiter Martin Haselhorst sieht für Bürgermeister Ralph Brodel in Sundern keine Chance mehr.

Vorschnelle Verurteilungen verbieten sich. Nun aber verhärten sich Vorwürfe gegen den Sunderner Bürgermeister Ralph Brodel massiv. Wenn die ehemalige Erste Beigeordnete öffentlich verkündet, dass nach ihrem Ausscheiden Inhalte von privatem Schriftverkehr aus ihrem personalisierten E-Mail-Account abgerufen worden und im Bürgermeisteramt - wozu auch immer - ohne ihre Zustimmung genutzt worden seien, lässt sich das nicht mehr als haltloser Vorwurf abtun. Recht sollen hier andere sprechen - dafür haben wir gewaltenteilige Instanzen.

Gescheiterter Hoffnungsträger

Darum aber geht es in Sundern längst nicht mehr. Brodel, der vor fünf Jahren als Hoffnungsträger für einen Neustart von einem breiten Anti-CDU-Bündnis aus dem Hut gezaubert und von Bürgern gewählt worden war, muss jetzt endgültig als gescheitert gelten. Da spielt es jetzt keine Rolle mehr, welche Vorwürfe der vergangenen Jahre und Monate berechtigt waren oder nicht. Brodel hat im Rathaus offenbar ein Führungsproblem - die Personal-Fluktuation ist auffällig - steht unter Dauerfeuer, hat einen Großteil seiner einstigen Verbündeten verloren und schafft es nicht mehr ansatzweise, auf dem politische Minenfeld in Sundern souveränen und sicheren Tritt zu finden. Er wird fast schon zur tragischen Figur. Hinter jedem Scheitern steht ja immer auch ein Mensch.

Kein Neuanfang mit Brodel

Egal, wie man zu Brodel steht. Egal, ob Anhänger, Freund oder verbissener Gegner. Und auch egal, wie man den politischen Stil, in dessen Kontext er durch seine Amtszeit stolperte, moralisch bewertet: Dieser Bürgermeister hat in der Stadt keine Chance mehr. Mit Brodel gibt es keinen Neuanfang, den Sundern so dringend nötig hat, damit die Stadt sich endlich den nach Corona sicher nicht nachlassenden Fragestellungen der Zukunftsgestaltung widmen kann. Es muss voran gehen. Mit einem Bürgermeister, dem politisch auf breiter Front absolut unversöhnlich das Vertrauen entzogen wird, kann das nicht klappen.

Feiern lassen sollte sich dafür jetzt besser niemand. Ob danach alles besser wird, steht nämlich auf einem anderen Blatt. Sundern aber ist es zu wünschen.