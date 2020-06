Sundern: Neues Leben mit neuem Herz

Sundern. Wie lebt es sich mit neuem Herz? Das wollen zwei Sozialdemokraten zum Tag der Organspende von ihrem Parteigenossen wissen.

Fragt man Michael Kuse so ist der heutige Tag der Organspende für ihn und viele tausend andere Menschen der wichtigste Tag im Jahr. Denn heute können sie wieder auf große Aufmerksamkeit für die Transplantation rechnen und auch selbst für die Organspende werben.

Den heutigen Tag der Organspende nahmen jetzt Lars Dünnebacke, Vorsitzender des SPD-Stadtverbandes in Sundern, und Klaus Plümper (Vorstandsmitglied AG 60plus) zum Anlass, um mit ihrem Parteifreund Michael Kuse über seine im Juni 2018 stattgefundene Herztransplantation zu sprechen. Kuse ist einer der wenigen Herztransplantierten in Sundern. Im Gespräch bezeichnete er seinen aktuellen gesundheitlichen Zustand als hervorragend. „Neben den regelmäßigen ärztlichen Kontrollen gab es zum Glück nach der Transplantation keine besonderen Auffälligkeiten“, erzählt Michael Kuse. Erfreulich für den Sunderner: Die Medikamentendosis, die erforderlich ist, um Abstoßungsreaktionen zu verhindern, konnte teilweise schon reduziert werden. Was nicht immer so ist. https://www.wp.de/staedte/sundern/michael-kuse-ist-operiert-id214563651.html

Schnelle Wiedereingliederung

Bereits im November 2018, wenige Monate nach der Transplantation, so erläuterte Kuse, konnte er, auch dank der Unterstützung seines Chefs, eine berufliche Wiedereingliederung beginnen. „Seit Januar 2019 bin ich wieder in Vollzeit in der Einkaufsabteilung der Firma beschäftigt“, ist Kuse über die Entwicklung sehr erfreut. https://www.wp.de/staedte/arnsberg/sunderner-lebt-mit-einem-fremden-herzen-in-der-brust-id216224483.html

In Deutschland wurden laut Statistik im vergangenen Jahr 344 Herzen transplantiert. Davon etwa 130 im Herzzentrum Bad Oeynhausen, in dem auch Michael Kuse operiert wurde. Bedingt durch die Tatsache, dass in Deutschland grundsätzlich zu wenig Spenderorgane zur Verfügung stehen, wurde von Michael Kuse und seiner Familie bereits 2018 der Verein „Organspende Sundern e.V.“ gegründet.

Der Aufenthalt im Krankenhaus bedeute für viele Patienten eine große Belastung, denn die Ungewissheit und die Unsicherheit, ob ein Spenderorgan rechtzeitig zur Verfügung stehe, steige dann an. Der Verein möchte mithelfen, die Not der Menschen zu lindern, die verzweifelt auf ein Herz oder ein anderes Organ warten. Ziel ist es, in Sundern und Umgebung dabei mitzuhelfen, auf das Thema Organspende aufmerksam zu machen und über die Abläufe einer Transplantation aufzuklären.

Schon Spenden an Hospiz

Durch Spenden und diverse Aktionen des Vereins konnten bereits die Kinderherzklinik in Bad Oeynhausen

und das Kinderhospiz Balthasar in Olpe mit je 500 Euro unterstützt werden. Damit die Zahl der Organspender erhöht werden kann, wäre es nach Meinung von Michael Kuse, Lars Dünnebacke und Klaus Plümper die bessere Lösung gewesen, ein Gesetz zu verabschieden, dass auf einer Widerspruchsregelung basiert. Der entsprechende Gesetzesentwurf sah vor, dass jeder Bürger Organspender geworden wäre, wenn er dem nicht zuvor widersprochen hätte. Leider fand dieser Vorschlag im Januar 2020 keine Mehrheit im Bundestag. „Auf jedem Fall werden wir das Thema Organspende und Organspendeausweis nicht nur mit in unsere Familien und in unsere Freundeskreise, sondern auch mit in unsere Parteigremien nehmen und intensiv für das Thema werben“, so die drei Sozialdemokraten.