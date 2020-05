Sundern: Noch 424 Tage bis zum Fest

Die Uhr auf der Homepage der St.-Hubertus-Schützen zeigt die Realität an: Noch 424, eine Stunde und 4 Minuten zeigte sie den Abstand bei der Erstellung dieses Artikels noch bis zum nächsten Schützenfest im Juli 2021 ein, das Königspaar heißt bis dahin weiter Ludger und Petra Simon.

Dass es auch in Sundern im Jahr 2020 kein Schützenfest geben wird, war den Verantwortlichen des geschäftsführenden Vorstands um 1. Brudermeister Marc Puppe schon seit einiger Zeit klar. Ein unbeschwertes Miteinander der verschiedenen Generationen ist unter den aktuell erforderlichen Hygiene- und Abstandsbestimmungen so nicht vorstellbar. „Nach der zuletzt veröffentlichten Rechtsverordnung des Landes NRW und der klarstellenden Definition von Großveranstaltungen steht nun rechtssicher fest, dass wir unser Schützenfest in diesem Jahr nicht werden durchführen können und es hiermit von unserer Seite aus offiziell absagen“ teilt Marc Puppe mit. Es werde aufgrund der nicht absehbaren Entwicklung auch keine Verlegung des Festes geben.

Gesundheit im Vordergrund

Zudem stehe der Schutz der Gesundheit aller Festteilnehmer und Schützen im Vordergrund. Im Vorstand

freut man sich darüber, dass sich das amtierende Königspaar Petra und Ludger Simon sowie der Jungschützenkönig Leon Koenen bis 2021 weiter regieren. „Wir wissen um die Sorge unserer Mitglieder um den Bestand des Vereins, aber wir sind finanziell gut aufgestellt und werden diese Krise überstehen“ beruhigt der langjährige Rendant auch Fragen aus den Reihen der aktiven Vorstandsmitglieder.

Natürlich sind durch die Absagen von Feiern die Einnahmen aus Vermietung komplett weggebrochen, und es werden auch Einnahmen aus dem Fest und anderen Veranstaltungen fehlen. „Durch die Mitgliederbeiträge und die Vergütung der Photovoltaikanlage auf dem Dach der Hubertushalle sind wir allerdings in der Lage, die laufenden Unterhaltungskosten der Hubertushalle zu decken“ informiert Axel Grote weiter.

Umbauten nicht im vollen Umfang

Die im Rahmen eines bis zum Jahr 2025 aufgelegten Investitionsplans angedachten Maßnahmen zu Umbau und Modernisierung in der Halle werden nicht im geplanten Umfange durchgeführt werden können. „Wir werden jedoch den laufenden Umbau im ehemaligen Polterabendraum, in dem von unseren „zbVern“ der Fahnenraum und ein Archiv neu eingerichtet werden, und eine grundlegende Renovierung der Damentoiletten des Theatersaales in diesem Jahr umsetzen“ informiert Marius Cramer über in der Halle laufende handwerkliche Aktivitäten einzelner Vorstandsmitglieder. Als 2. Brudermeister und Hauptmann hat er das Wohl der Halle weiterhin im Auge.

Hoffen auf Sonne

Bezogen auf die guten Ergebnisse der Solarstromerzeugung auf dem Hallendach hofft Marc Puppe weiter auf Sonnenschein in den nächsten Wochen und Monaten, der sich gerade in der aktuellen Situation im wahrsten Sinne des Wortes auszahlt. Der geschäftsführende Vorstand ist auch den neuen Vorstandsmitgliedern dankbar, die mangels einer gültigen Wahl derzeit kommissarisch in den erweiterten Vorstand der Kompanien aufgenommen worden sind.

Fragen ans Amtsgericht

„Wir hoffen weiterhin, die noch offenen Wahlgänge und weitere für die Zukunft relevante Beschlüsse noch in diesem Jahr durch eine lediglich verspätete, aber satzungsgemäße Mitgliederversammlung durchführen zu können“, berichtet Sunderns Oberst Marc Puppe. Dies wird sicherlich – neben noch durch das Amtsgericht zu klärenden rechtlichen Fragen – insbesondere auch vom weiteren Verlauf der Pandemie abhängen. Der Vorstand der St.-Hubertus-Bruderschaft freut sich schon jetzt auf das Schützenfest 2021 und wünscht „Allen“ weiterhin viel Kraft in dieser Zeit und: „Bleiben Sie gesund!“