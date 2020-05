Sundern: Pkw kollidiert mit Lastwagen

Sundern. Schwerer Unfall an einem Engpass auf dem Selscheder Weg in Sundern. Eine Beifahrerin wurde dabei schwer verletzt.

Schwerer Unfall am Donnerstag auf dem Selscheder Weg: Gegen 10.40 Uhr kam es dort zu einem Zusammenstoß zwischen einem Lkw und einem Pkw. Ein 50-jähriger Lkw-Fahrer war in Richtung Sundern unterwegs, in der Gegenrichtung fuhr ein 70-jähriger Pkw-Fahrer aus Sundern mit seiner 79-jährigen Beifahrerin. In einem engeren Kurvenbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Hierbei wurde die Beifahrerin im Pkw schwer verletzt. Der Pkw-Fahrer verletzte sich leicht. Rettungskräfte und Feuerwehr waren vor Ort. Die Verletzten wurden zur weiteren Behandlung in ein nahes Krankenhaus verbracht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.