Sundern: Polizei versah Dealer-Autos mit GPS-Sendern

Sundern Mit mehreren Aktionen lotete die Kripo ab Ende 2019 die Strukturen der Sunderner Drogenband aus, mit Telefon- und GPS-Überwachung.

Sundern/Arnsberg. Nach den Aussagen von drei Kripobeamten im fünften Verhandlungstag wird langsam deutlich wie die angebliche Sunderner Drogenbande agiert hat. Schon einige Zeit vor den Festnahmen am 15. und 16. Februar 2020 wurden die zum Teil jetzt vor Gericht stehenden Personen bei ihrem Arbeitgeber von "Schatten" der Kripo abgeholt und still bis in die späten Abendstunden begleitet. Damit wurden die Strukturen deutlich, auch wer, wann und wo Drogen abholte und weiterverkaufte.

Getarnt als Streife unterwegs

Ein Beamter aus dem Betäubungsmittel-Dezernat der Kriminalpolizei des HSK berichtete, dass man zum Teil auch getarnt in Sundern unterwegs war: "Wir fuhren dazu in einem ganz normalen Streifenwagen in Uniform, um unserer Erhebungen - scheinbar zufällig - zu machen", berichtete der Kriminalist über die Vorgehensweise. Ein anderer Kripomann schilderte seine Arbeit bei der Telefonüberwachung, die mit dem Abhören des Telefons eines 31-jährigen Sunderners begann. Schnell habe man die verschiedenen Codenamen wie "Der Anwalt" oder "Der Lange" entschlüsseln können. Die nächste Stufe der Ermittlungen zündete dann, als die Autos der Hauptverdächtigen mit GPS-Sendern versehen waren. So konnte die Kripo bei ihren Recherchen Namen, Gesichter und Orte miteinander verknüpfen. "Wir konnten schnell sehen, dass die beiden Angeklagten 27- und 31-Jährigen die Chefs waren", so der Kriminalbeamte.

Käufer sollte ins Netz gehen

Am Tag der Festnahme wollte man mit Hilfe einer Verkehrskontrolle einen Käufer großer Mengen an Rohmaterial fassen. Doch irgendetwas klappte wohl nicht bei dem Deal, stellten die Kripobeamten in ihren Berichten zu dem 15. Februar fest. Der 31-Jährige Auslieferer besuchte in der Mescheder Innenstadt eine Shisha-Bar und telefonierte dort häufig. Als er sich in Richtung Brilon in Bewegung setzte, wurde sein Auto kontrolliert. An diesem Punkt teilt sich nun das Verfahren. Die eingesetzten Kripobeamten sagen ab einem gewissen Zeitpunkt nichts weiter zu diesem Einsatz: Das ist das Auffinden einer Flasche mit Amphetamin-Rohöl im Kofferraum des 31-Jährigen. Die Schilderungen enden, weil der Sunderner die eingesetzten Beamten angezeigt hat. Sie sollen ihn körperlich angegriffen haben. Dabei geht es auch um Verletzungen durch das auslaufende Rohöl.

Polizisten sagen nichts zu Rangelei

So war nur zu erfahren, dass beim Öffnen des Kofferraums eine Klappbox mit Gerätschaften vom Kripobeamten entdeckt wurde: "Ich habe den Angeklagten dann gebeten vom Auto zurückzutreten, weil ich oben in der Box eine grüne Wasserflasche und ein Messer mit großer Klinge sah." Auf Antrag von Verteidiger Wolfgang Niekrens war die Box in der Vorwoche in Sundern sichergestellt worden und stand gestern im Gerichtssaal. Sie war, so die Staatsanwältin, aber nicht mehr in dem Zustand wie vor gut einem Jahr. Flasche und Messer fehlten natürlich und auch war die Box von den Eltern des Angeklagten umgepackt worden. Der Beamte konnte nur sagen, dass das Messer oben auf anderen Dingen wie Lappen lag. Er selbst habe die Wasserflasche geöffnet und den unangenehmen Geruch von Amphetaminöl festgestellt.

Angeklagter hat andere Erinnerungen

Der 31-jährige Angeklagte schilderte vor wenigen Wochen die Sache ganz anders: Er will die Flasche mit dem Rohöl selbst geöffnet haben. Verteidiger Niekrens möchte dazu nun auch andere Beteiligte Beamte hören: "Vielleicht können sie sagen, wo das Messer lag.

Prozess wird vermutlich verlängert

Der Prozess gegen die sechs Angeklagten, von denen sich drei seit 15. Februar 2020 in U-Haft befinden, wird am 2. Februar fortgesetzt. Regulär ist dann noch ein siebter Termin am 8. Februar anberaumt.

Aber schon am Dienstag aber machte Richterin Dorina Henkel deutlich, dass es wohl noch mindestens zwei weiterer Termine bedürfe, bis die Kammer ein Urteil fällen werde.

Dazu beigetragen haben einige Anträge, aber auch verspätete Beginne des Verfahrens, etwa wegen Schneefalls.

Ohnehin musste das erste Verfahren im Vorjahr nach mehreren Termine im Oktober wegen Erkrankung einer Berufs-Richterin der 2. Großen Strafkammer erneut vorn begonnen werden.

