Sundern: Renovierung der Hubertushalle läuft

Die Renovierungsarbeiten in der Sunderner Hubertushalle schreiten voran.

Sundern. Was das Vereinsleben der Sunderner Schützenbruderschaft St. Hubertus angeht, verhält es sich derzeit nicht anders als bei allen anderen Vereinen auch. Es

ruht weitestgehend, was aber nicht bedeutet, dass keines mehr existiert.



Natürlich gibt es derzeit keine öffentlichen oder internen Veranstaltungen,

wie z. B. das Patronatsfest, welches in normalen Jahren als Hubertusfeier

Anfang November durchgeführt wird - oder der adventliche Jubilar-Nachmittag,

der in diesem Jahr im Theatersaal hätte stattfinden sollen. „Wir hatten noch

Ende August die Hoffnung, unser Patronatsfest wieder stattfinden lassen zu

können und in diesem Rahmen unter entsprechenden Hygieneauflagen die

Mitgliederversammlung nachholen zu können“, erklärt dazu der 1. Brudermeister

und Oberst Marc Puppe. Die aktuelle Entwicklung habe jedoch gezeigt, dass

eine Durchführung aus Gründen des Gesundheitsschutzes für die Mitglieder

und die Angehörigen des Vorstands nicht zu vertreten gewesen wäre.

Auch auf das traditionelle Grünkohlessen, bei denen sich alle Aktiven des Vorstands

und die Ehrenvorstandsmitglieder mit ihren Frauen in der Hubertushalle

treffen, musste verzichtet werden.

Diese Einschränkungen bedeuten jedoch keinen kompletten Stillstand der

Vereinsaktivitäten. Es finden regelmäßige virtuelle Treffen des

geschäftsführenden Vorstands statt, zu dem auch der Austausch mit den

Kompanievorständen gehört. Kürzlich haben die Mitglieder der

Bruderschaft die Weihnachtsgrüße des Vorstands, die per Post und persönlich

zugestellt wurden, erhalten. Und in der Hubertushalle haben die handwerklich

versierten Vorstandsmitglieder unter der Leitung des 2. Brudermeisters und

Hauptmanns Marius Cramer die geplanten Arbeiten durchgeführt.

Neues Archiv

Neben dem Bau eines neuen Archivs gehört auch die grundlegende Sanierung der

Damentoiletten des Theatersaales dazu. „Ursprünglich war gedacht, diese

Maßnahme nach dem für die Fußball-Europameisterschaft vorgesehenen

Rudelgucken im Theatersaal anzugehen“, so Marius Cramer, „aber dann kam wegen der Corona-Pandemie alles ganz anders.“ Inzwischen sind die Arbeiten abgeschlossen.

Tatkräftig mit angepackt hat auch Adjutant Jonas Kampmann. „Wir haben mehrere Anregungen von weiblichen Gästen in der Hubertushalle und aus den Reihen der Vorstandsfrauen bei den

Renovierungsarbeiten berücksichtigt. Dazu gehören unter anderem eine neue

und hellere Beleuchtung und ein Wickeltisch für die Bedürfnisse der

Allerkleinsten“, erklärt er bei einem Ortstermin in der Halle. Bei der

ehrenamtlichen Tätigkeit, für die bereits 250 Arbeitsstunden investiert

wurden, halfen neben den Vorstandsmitgliedern auch Helfer aus den Reihen

der Jungschützenkompanie und der Altkompanien. Zudem haben sich namhafte

Firmen aus Sundern an der technischen Ausstattung der Räume und den

Wandverkleidungen beteiligt. Dafür sind die Schützen sehr dankbar.

Optimismus für die Zukunft

Wann es wieder möglich sein wird, dass sich viele Menschen in

froher Runde in der Sunderner Hubertushalle treffen können, kann

derzeit niemand absehen. „Wir Schützen sind jedoch zuversichtlich, dass wir

unsere Traditionen wieder werden aufleben lassen können und richten unsere

Vorstandsarbeit und die Planungen für das neue Jahr bereits darauf aus“,

blicken die Mitglieder des geschäftsführenden Vorstands der Sunderner

Schützen mit Zuversicht in die Zukunft.

Stellvertretend für alle Vorstandsmitglieder wünschen die Brudermeister Marc Puppe und Marius Cramer allen Menschen in Sundern, den Mitgliedern und Freunden der Schützenbruderschaft St. Hubertus Sundern ein gutes neues Jahr 2021. Bleiben Sie gesund!

