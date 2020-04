Sundern: Ronja Wenzel will „für den Mittelstand da sein“

Der Mittelstand ist sicherlich von der Corona-Krise mit am stärksten betroffen. Deshalb klingelt bei Ronja Wenzel aus Langscheid ständig das Telefon. Die gebürtige Neuenraderin lebt und arbeitet seit einigen Jahren am Sorpesee als Beauftragte des BVMW, des Bundesverband mittelständische Wirtschaft. „Zuständig bin ich für den gesamten Hochsauerlandkreis“, erzählte die Beraterin.

Mit Beginn der Corona-Krise vor sechs Wochen nahm der Beratungsbedarf bei ihr enorm zu: „Viele Mittelständler fallen in eine Lücke“, erklärt Ronja Wenzel die Problematik. Der BVMW sei dabei die Stimme des Mittelstandes, und das beginne ja bei einer Mitarbeiterzahl von zehn Personen. „Aber auch die gerade viel genannten Solo-Unternehmen sind auch Mitglied bei uns, ebenso viele Dienstleister.“ Ronja Wenzel sieht jetzt vor allem ihre Aufgabe darin, ein Netzwerk zu schaffen. Darüber wolle man möglichst schnell alle Fragen, die sich ständig neu ergeben, beantworten. Dabei schlägt ihr Herz vor allem für die Betrieb mit kleiner Personalzahl: „Die größeren haben noch andere Möglichkeiten sich zu informieren.“

Kurzarbeit war wichtiges Thema

Selbstverständlich ist eines der Hauptthemen in den vergangenen Wochen immer wieder die Kurzarbeit gewesen. Wichtig war es, vor allem zeitnah zu reagieren und den Druck von den Unternehmen zu nehmen bzw. ihnen zu dem für sie passenden Schritt zu raten. „Es geht auch immer um die Machbarkeit in einem Betrieb“, sagt die selbstständige Repräsentantin, die seit dem 1. Juni 2018 die Rolle des Verbandes im Hochsauerlandkreis spielt. Als Betriebswirtschaftlerin hat sie einen großen Erfahrungsschatz mitgebracht.

Sundern Hoher Beratungsbedarf in der Krise Nebenbei - an einem Tag in der Woche - hat Ronja Wenzel bis vor wenigen Wochen auch zusammen mit Inge Werthschulte aus Enkhausen in der Fortbildung von Tagesmüttern in Sundern und in der Kindergartenakademie gearbeitet. „Von 85 Prozent für den Mittelstand konnte ich auf 100 Prozent für den Bundesverband hochziehen“, berichtet die Langscheiderin: „Das erforderte auch der hohe Beratungsbedarf, der sich durch die Corona-Krise entwickelt hat.“

Zufrieden ist Ronja Wenzel, dass es - wie etwa bei ihrer Heimatgemeinde Sundern - gelungen ist, durch Corona-Beratungsseiten im Internet schnell passenden Zugriff für bestimmte Gruppen zu erhalten: „Ich bin auf der Corona-Seite der Stadt Sundern gelistet.“ Ihr Vorteil sei dabei, dass sie alle Branchen mit Informationen bedienen könne: „Bei uns gibt es keine Zwangsmitgliedschaft. Bundesweit vertreten wir aber 32 verschiedene Branchen und repräsentieren 900.000 Mitgliederstimmen“, verrät sie im Gespräch mit unserer Zeitung.

„Eine Stimme“

Das sei gerade in diesen Krisenzeiten wichtig: „Wir sprechen mit einer Stimme.“ Vom Hauptsitz in Bonn lieferten wiederum Pressereferenten die wichtigsten Neuigkeiten an die Repräsentanten in den Kreisen: „In der Krise zeigt sich dann auch, wer da ist“, ist sie stolz auf die kurzen Reaktionszeiten, die dadurch möglich waren.

Da ein Besuch in den Firmen hingegen nicht möglich war, lief von ihrem Homeoffice nun alles. „Die Mitglieder sind verunsichert.“ Was steht uns jetzt zu? sei eine der meistgestellten Fragen gewesen, die aber nun in den meisten Fällen geklärt ist. Das Kompetenz- und Kommunikations-Durcheinanders, als es noch keine verlässlichen Informationen gab, habe sich abgemildert. Daneben galt es vieles zu organisieren, um die etwa die Lieferketten nicht abbrechen zu lassen oder einen Spuckschutz zu organisieren. „Das war ja anfangs noch völlig unklar“, deshalb gab es viele Konferenzen für die Langscheiderin.

Hoffnung auf Entlastung

Bei allen Erfolgen ist die Arbeit auch jetzt noch nicht getan, vieles gilt es noch anzupacken: „In dieser Extremsituation erwartet der Mittelstand von der Politik umfassende steuerliche Entlastungen. Die sofortige und vollständige Abschaffung des Soli für alle wäre eine Maßnahme mit hoher Wirkung und Symbolkraft“, erklärt Ronja Wenzel, was die Mitgliedsbetriebe an Forderungen haben. Und auch die Anfang März vorausgezahlten Steuern sollten den Betrieben nun rückerstattet werden: „Ohne schnell wirksame Maßnahmen zur Liquiditätssicherung der Unternehmen droht auch im Hochsauerlandkreis ein wirtschaftlicher Kahlschlag“, prognostiziert sie.

Noch etwas ist den vergangen Wochen als Problem erkannt worden: „Das Hilfspaket der Bundesregierung verfehlt weitgehend den klassischen Mittelstand. Unternehmen zwischen elf und 249 Beschäftigten fallen in eine Förderlücke. Von den Soforthilfen profitieren in erster Linie Kleinstunternehmen und Selbstständige auf der einen sowie Großunternehmen und Konzerne auf der anderen Seite“, erörtert die selbstständige Repräsentantin. Hier müsse nachgebessert werden, ist ihre eindringliche Forderung.