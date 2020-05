Sundern: Schwerer Unfall an der Perlmühle

Tiefenhagen. Schwerer Unfall an der Perlmühle zwischen Hachen und Enkhausen. Ein Auto aus Balve und eines aus Ahlen krachen zusammen.

Zwei verletzte Autofahrer forderte ein Verkehrsunfall am Mittwoch an der „Perlmühle“. Gegen 14 Uhr fuhr ein Balver (57) auf der B 229 in Richtung Hachen. Ein 72-Jähriger aus Ahlen beabsichtigte mit seinem Auto von Hachen kommend nach links in die Tiefenhagener Straße abzubiegen. Als der Autofahrer aus Balve einen Lkw überholte, geriet sein Auto auf die Abbiegespur des Gegenverkehrs und stieß mit dem Ahlener Pkw zusammen.

Zwei Verletzte

Bei dem Unfall wurde der Balver Autofahrer schwer verletzt. Der Senior aus Ahlen erlitt leichte Verletzungen, so die Polizeipressestelle. Beide Fahrer wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.