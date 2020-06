Sundern: Stab tagt nur noch im Bedarfsfall

SAE in Sundern

Sundern. Die Erkrankungen sind in Sundern zurückgegangen, deshalb tagt der Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) nur noch im Bedarfsfall.

Mit der Änderung der Coronaschutzverordnung am vergangenen Montag, 15. Juni, sind die Kontaktbeschränkungen durch die Landesregierung weiter gelockert worden. Das Infektionsgeschehen in der Stadt Sundern ist stabil: derzeit gibt es nur eine Erkrankung. Stephan Urny, Leiter des Stabes für außergewöhnliche Ereignisse, sagt: „Wir haben daher beschlossen, nicht mehr regelmäßig zu tagen, sondern nur bei Bedarf zusammenzukommen. Die Infektionszahlen in Sundern werden täglich analysiert. Ein enger Kontakt zum Krisenstab des Hochsauerlandkreis ist sichergestellt. Sollten sich die Neuerkrankungen erhöhen, wird die Stabsarbeit sofort wieder aufgenommen“.

Keine Uhrzeit mehr auf Internetseite

Eine weitere Änderung ist auf der Corona-Internetseite der Stadt Sundern zu sehen: Die Zahlen der infizierten Personen im Stadtgebiet werden nicht mehr mit Tagesdatum und Uhrzeit aufgeführt. Auch das hat mit den stabilen Infektionszahlen in Sundern zu tun – Änderungen werden nun laufend gepflegt, ohne den Verweis darauf, zu welcher Uhrzeit sie aktualisiert wurden.

Informationen zum Thema Corona-Virus gibt es immer aktuell auf der Homepage der Stadt Sundern: https://www.sundern.de/aktuelles/corona-virus/. Dort sind auch Links zum Robert Koch-Institut (FAQ), zum NRW-Gesundheitsministerium und zur Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zu finden. „Bitte informieren Sie sich hier fortlaufend. Wir werden weiter über die aktuelle Lage informieren“, so Stableiter Stephan Urny.