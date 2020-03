Sundern: Stadt und Ärzte planen neues Corona-Testzentrum

Natürlich waren der Corona-Virus und der seit dem 10. März ständig tagende Stab für besondere Ereignisse das Thema in der Monatspressekonferenz des Bürgermeisters. Die wichtigste Botschaft von Ralph Brodel ist extrem unerfreulich, aber wahr: „Der Etat rauscht gerade in den Keller.“ Die wichtigsten Punkte im Überblick:

Stab für besondere Ereignisse

Das oberste Ziel sei es, die Infektionskette zu unterbinden und die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. „Wir treffen uns zweimal am Tag, sehen die Zahlen vom Kreis und erstellen ein Lagebild, das auf zehn Tage im Voraus geht. Daran leiten wir unsere Maßnahmen ab“, sagt SAE-Leiter Stephan Urny. Der SAE stimme sich auch ständig mit den elf anderen Ortsbehörden im HSK ab. Mitte kommender Woche rechnet er mit einer Lieferung von 10.000 Masken, dazu Hand- und Flächendesinfektionsmitteln sowie Schutzanzügen und Brillen: „Das ist alles für die Kollegen, die Feuerwehr, das Ordnungsamt, besonders wenn eventuell auch Personen, die infiziert wurden, angetroffen werden“, so Urny zur Verwendung. https://www.wp.de/staedte/arnsberg/arnsberg-coronavirus-sorgt-fuer-weitere-absagen-id228651485.html

Kontaktverbot

Das Kontaktverbot hat in Sundern in dieser Woche zu keiner einzigen Anzeige geführt: „Vorbildlich, ein Stab von 29.000 Leuten“, sagt dazu Stephan Urny. In der Bevölkerung gebe es eine hohe Akzeptanz.

Neues Testzentrum geplant?

Als richtig bezeichnete Urny Gerüchte, dass im Rathaushof ein neues Testzentrum für Abstriche entstehen soll: „Wir hatten dort am Mittwoch ein Gespräch mit 13 Ärzten aus Sundern, bei dem zwei Meter Abstand gehalten wurden“, so Brodel. Es gebe aber noch Klärungsbedarf bei der Stadt und bei den niedergelassenen Ärzten, insbesondere da die Kassenärztliche Vereinigung in Arnsberg ein Testzentrum öffnen will. „Wir möchten, wenn es mehr zu testende Personen gibt, in einem geordneten Verfahren Abstriche nehmen und an die Labore leiten“, so Brodel. Erste Anlaufstelle per Telefon bliebe der Hausarzt, der dann nach Prüfung zum Testzentrum verweisen würde. Im Rathaushof habe man den Platz und die Möglichkeiten zu diesem geordneten Verfahren in einem Zelt, in das man mit dem Auto einfahren könne. Das Personal werde aus den Hausarztpraxen in einem rollierenden System gestellt.

Kritik über Arzt Hermann-Josef Müller, der schon ein privat organisiertes Testzentrum betreibt: „Erstens ist eine zweite Stelle gar nicht notwendig und auch nicht Sache der Stadt. Sie würde nur Kosten verursachen und keine Verbesserung bringen.“ Der SAE gestern dazu: „Wir nehmen das zur Kenntnis.“ https://www.wp.de/staedte/sundern/sundern-kita-beitraege-werden-ausgesetzt-id228781687.html

Wirtschaft/Haushalt

Am Montag wird es im HSK eine Telefonkonferenz der Jobcenter geben, um nach den Beschlüssen des Bundes die Arbeit aufzunehmen und das konkrete Handeln zu kommunizieren und abzusprechen.

Der Haushalt ist nicht mehr haltbar“, sagt Ralph Brodel. Er rausche zur Zeit in den Keller. Das sei aber überall so. Zusammen mit den anderen Bürgermeistern gehe der Appell an Land und Bund, dass die Kommunen dringend Hilfe benötigen würden. Zwei Ziele: „Es geht darum, die Wirtschaft über Wasser zu halten, aber auch, dass die Städte nicht untergehen.“

Stadtwerke

Der Dienst bei den Stadtwerken läuft störungsfrei. Eine Übertragung über das Trinkwasser sei auszuschließen betonte Brodel.

Rettungsschirm

Unter dieser Adresse ist Online-Antragsverfahren zu erreichen https://www.wirtschaft.nrw/coronavirus-informationen-ansprechpartner