Sundern: Vorwürfe wegen „Datenspionage“ gegen Brodel

Jeden Tag eine neue Enthüllung, was im Rathaus passiert. Nicht immer waren sie so fundiert wie diese, denn sowohl die ehemalige Ersten Beigeordnete Katharina Grothe als auch Kämmerin Ursula Schnelle habe den Sachverhalt inzwischen bestätigt. Sie sind auch die direkt Betroffenen, aber wohl möglich viele andere. Es geht um „Datenspionage“, wie es im Sonderrat am Donnerstag der CDU-Fraktionsvorsitzende Stefan Lange öffentlich nannte.

Wer hatte Zugriff?

Unsere Zeitung sprach heute Morgen mit Katharina Grothe zu den Vorwürfen. Die Frage dahinter: Wie konnte Bürgermeister Ralph Brodel am 16. April 2020 an eine Email vom November 2019 aus dem E-Mail-Account der ehemaligen Beigeordneten gelangen? Die Mail findet sich in der Anlage zu einer Vorlage im nichtöffentlichen Teil des gestrigen Sonderrates wieder. „Ausgedruckt wurde die E-Mail im Bürgermeistersekretariat“, sagt Stefan Lange. Die dortige Mitarbeiterin habe ausschließlich als Urlaubs- oder Abwesenheitsvertretung Zugriff vom Postfach von Katharina Grothe gehabt, bestätigt die ehemalige Beigeordnete in einem Telefonat mit unserer Zeitung heute morgen: „Es gab ausdrücklich keine Zustimmung meinerseits, Emails aus meinem persönlichen Outlook-Account nachträglich an weitere Mitarbeiter/-innen der Stadt Sundern weiterzuleiten, ausdrucken, zur Kenntnis zu geben oder an Vorlagen zu veröffentlichen. Dies geschah vielmehr ohne mein Wissen“, stellt sie dar.

Öffentliches Interesse

Ihre Frage, nachdem dieser Vorgang öffentlich geworden ist: „Ich muss davon ausgehen, dass sämtliche E-Mails von mir gelesen wurden. Das ist auch nicht nur persönliches Interesse, sondern es geht auch um E-Mails meiner gesamten Amtszeit, die ich als Personalverantwortliche vertraulich geschrieben bzw. empfangen habe.“

Ihre Forderung: „Das muss jetzt aufgeklärt werden." Eine Anzeige hat die Juristin nicht erstattet. Sie möchte erstmal abwarten, ob die Aufklärung erfolgt.

Unwahrheit gesagt

Für die CDU steht nach der Sondersitzung fest, dass Herr Bürgermeister Ralph Brodel gegenüber der Westfalenpost (Dienstagsausgabe) die Unwahrheit gesagt hat: „Als Verwaltungschef steht der Bürgermeister für diesen Vorgang in der vollen Verantwortung", sagt Stefan Lange. Weiter behandelt wurde das Thema am Donnerstag im Sonderrat nicht, denn zu Beginn der nicht-öffentlichen Sitzung wurde das Ende der Diskussion beantragt. Nun soll abgewartet werden, was Aufsicht beim Kreis und die Staatsanwaltschaft an Ergebnissen präsentieren werden.