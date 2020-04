Sunderner drängelt mit Lichthupe bei Tempo 200

Sundern/Werl. Ein 43-jähriger Pkw-Fahrer aus Sunderner ist am Dienstag vom Amtsgericht Werl wegen Nötigung zu einer Geldstrafe in Höhe von 1750 Euro verurteilt worden.

Was war passiert? Der Angeklagte war am 28. Juni des vergangenen Jahres mit seinem Pkw vom Autobahnkreuz Werl auf der A 46 in Richtung Arnsberg unterwegs. Eine Zeugin, die hinter einem Lkw fuhr, wechselte den Fahrstreifen, um zu überholen. Der Sunderner, der nach seiner Aussage mit rund 200 km/h unterwegs war, fuhr der Frau sehr dicht auf und betätigte dabei mehrfach die Lichthupe.

Nachdem die Zeugin die Überholspur verlassen hatte, fuhr der Angeklagte mit seinem Fahrzeug vor den Pkw der Zeugin und bremste dabei stark ab. Die Frau wechselte in ihrer Not wieder auf die Überholspur. Der 43-Jährige ließ sie aber nicht überholen und wechselte ebenfalls die Fahrbahn und bremste die Zeugin erneut ab. Diese Nötigungen setzten sich bis zur Abfahrt Neheim mehrfach fort.

Der Sunderner war laut Staatsanwältin angeklagt wegen Nötigung in drei Fällen. Der Berufskraftfahrer gab zu, dass er sich nicht ordnungsgemäß verhalten hatte und entschuldigte sich bei der Zeugin für den Vorfall. Da er einen kurzen Arbeitsweg hat, wollte er seinen Pkw (Diesel) mal wieder mit grosser Geschwindigkeit fahren, berichtete er dem Gericht. Er habe sich geärgert, dass die Frau bei seinem Überholvorgang keine Reaktion der Entschuldigung gezeigt hätte, teilte er mit. Dann habe er eine erzieherische Maßnahme vorgenommen und ihr einen Denkzettel verpassen wollen. „Da habe ich mich nicht mit Ruhm bekleckert“, bereute er seine Aktion.

Die Werler Amtsrichterin stellte deutlich klar, dass das Verpassen eines Denkzeltteles nicht seine Aufgabe sei. Normal hätte der Angeklagte seinen Führerschein für einige Zeit abgeben müssen. Da er als Berufskraftfahrer auf die Fahrerlaubnis angewiesen ist und der 43-jährige Sauerländer seinen letzten Eintrag 2006 hatte, sahen die Richterin und die Staatsanwältin schweren Herzens vom Entzug der Fahrerlaubnis ab. Sie verurteilten den Angeklagten zu einer Geldstrafe von 1750 Euro. Das Geld kommt der sozialen Einrichtung „Vita Communis“ in Werl-Sönnern zugute. Der Sunderner muss seine Strafe bis zum 1. Juli beglichen haben. Nach der Zahlung der Geldsumme wird das Verfahren eingestellt.