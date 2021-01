Sunderner Frauen starten Karneval auf neue Art

Sundern Das Karnevalsteam der kfd Christkönig lässt sich nicht unterkriegen: ZumWochenende bringen sie sich mit einem Plakat in Erinnerung.

Sundern. Eigentlich würde an diesem Wochenende die Karnevals-Session mit dem bunten Treiben beim Frauenkarneval der kfd Christkönig in der Schützenhalle Sundern beginnen. Doch es sollte aufgrund der Corona-Pandemie ganz anders kommen und genau damit wollte sich das Orga-Team nicht abfinden.

Darum wurde im November unter Einhaltung der Hygienevorschriften kurzerhand ein Fototermin für die Akteurinnen der kfd ins Leben gerufen, um am eigentlichen Frauenkarnevals-Wochenende im Januar mit einem lustigen Plakat auf sich aufmerksam zu machen. „Viele ließen sich diesen Spaß nicht nehmen und es entstand ein lustiges Plakat, welches nun im Stadtgebiet verteilt und aufgehängt wird“, berichten die Karnevalsfrauen auf Nachfrage dieser Zeitung.

Köpfe voller Ideen

„Seht her, wir sind noch da …. und wir freuen uns auf 2022“ so das Motto an alle, die in diesem Jahr gerne fröhlich in der Schützenhalle gefeiert hätten. Die Köpfe der Organisatorinnen waren bereits voller Ideen für das Programm 2021, Kostüme hingen bereit und alles war bestellt für eine ausgelassene Feier in der Halle. Doch wurden sie, wie alle anderen Vereine auch, unsanft von Corona ausgebremst.

Nicht unterkriegen lassen

„Wir hoffen, mit diesem Plakat ein bisschen Freude und Spaß in die Köpfe der Menschen zu bringen und uns in Erinnerung zu bringen. Wir lassen uns nicht unterkriegen und hoffen darauf, dass wir unsere Sitzungen im Jahr 2022 ordentlich nachfeiern können“, so der Tenor des Orga-Teams um Judith Kaiser, Beatrix Brechmann, Heike Frieling-Melcher und Silvia Kordes.