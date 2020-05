Sunderns Bürgermeister: „Es ist ein unfassbarer Vorgang“

Es bleibt dabei: „Am Ende wird von den Vorwürfen nichts bleiben!“ Das sagte Bürgermeister Ralph Brodel am Freitagmittag in einer von ihm am Morgen kurzfristig einberufenen Pressekonferenz im Rathaus zu dem Brief, den die Kämmerin Ursula Schnelle am 4. Mai an alle Ratsmitglieder und den Landrat geschickt hatte.

Im Ratssaal zeigte Ralph Brodel dann nochmal die zeitliche Abfolge der aktuellen Ereignisse auf. Dass die Kämmerin überhaupt einen Brief mit vielen Details geschrieben hat, nannte er einen „unfassbaren Vorgang“. Darüber sei auch der Landrat erstaunt gewesen, teilte Brodel zu seinem Gespräch mit diesem am Mittwochmorgen mit. Er habe Dr. Karl Schneider gebeten, die Prüfung „so tief wie möglich“ vorzunehmen. „Leider ist das Schreiben veröffentlicht worden“, kommentiert Brodel diesen Umstand. „Leider, weil hier über Stellen gesprochen wird, dahinter verbergen sich aber Personen.“

Inhaltlich keine Stellungnahme

Zu den Vorwürfen selbst nahm Brodel - wie auch schon am Vortag - keine Stellung: „Alle Vorwürfe sind haltlos. Es gibt nichts, auch gar nichts zu verbergen“, sagte er sehr selbstbewusst vor zahlreichen Pressevertretern. In Vorbereitung der Vorlage zur Haupt- und Finanzausschusssitzung am 20. Mai werde es „die vollständigste Vorlage“ geben, die möglich ist. Es würden auch der Personalrat und die Gleichstellungsbeauftragte gehört - wie alle beteiligten Mitarbeitenden. „Alles Weitere wird sich dann ergeben“, so Brodel zum weiteren Verlauf.

Auch auf mehrfaches Nachfragen mochte der Bürgermeister nichts zu den einzelnen Behauptungen in dem Brief der Kämmerin sagen: „Die Art und Weise ist mehr als bedauerlich und nicht hinnehmbar. Ich habe dafür kein Verständnis.“ Was das genauer bedeute, wollte er nicht erklären. Menschen würden so in den Fokus der Öffentlichkeit gezogen, wo sie nicht hin gehörten. „Als Bürgermeister ist es etwas anderes, ich bin gewohnt, dass es Verdächtigungen gibt. Am Ende des Tages wird nichts übrig bleiben“, zeigte er sich sicher.

Pauschale Erklärung

Pauschal erklärte Brodel dann aber doch, wie die Stellenbewertung in Sundern ablaufe: Zunächst fertige der Vorgesetzte die Beschreibung, ein externes Büro bewerte dann die Stelle, über den Personalrat und die Gleichstellungsbeauftragte gehe dann alles an die Personalabteilung weiter, an die Fachabteilungen und zuletzt wieder an den Bürgermeister: „Bei all diesen Beteiligten glaubt man, dass sie an einem Tisch mauscheln“, fragte Brodel. In dem Verfahren könne man nichts verschieben. Anders sei es bei einem vorzeitigen Stufenaufstieg: „Der ist möglich, wenn es außergewöhnliche Leistungen gibt. Das kann der Bürgermeister dann entscheiden.“

Verfall in Führungsetage

Brodel nahm dann auch Stellung zu dem weiteren Verfall der Führungsetage im Hause: In Falle des Personalchefs Manfred Franke seien alle Fraktionen beteiligt gewesen. Im Falle des Beigeordneten Meinolf Kühn übernahm er die Verantwortung. „Wir konnten beide nicht miteinander.“ Und den letzten Abgang der Ersten Beigeordneten Katharina Grothe vor vier Wochen kommentierte er so: „Daran fühle ich mich sowas von unschuldig wie man nur sein kann.“

Schwere Hypothek

Die Frage, ob dies alles schon Wahlkampf sei, mochte Ralph Brodel nicht beantworten: „Aber es wird den

Wahlkampf begleiten. Das ist mehr als unglücklich“, betonte er. Er glaube allerdings nicht, dass dies bei der Kämmerin die Motivation gewesen sei, diesen Schritt zu gehen. Diese hatte dies auch im Gespräch mit unserer Zeitung von sich gewiesen. Es gehe allein um ihre Finanzverantwortlichkeit und die Untätigkeit des Vorgesetzten in den geschilderten Fällen.

Noch offen ist, wie die Affäre im Haupt- und Finanzausschuss am 20. Mai behandelt wird: „Ich möchte soviel es geht in öffentlicher Sitzung klären, vor allem die Vorwürfe.“ Aber wegen des Personenschutzes müsse einiges in den nicht-öffentlichen Teil verwiesen werden. „Das wird ein Spagat“, mutmaßt Brodel dazu. Er entschuldigte sich auch, dass er derzeit nicht weiter in die Details und deren Aufklärung gehen könne: „Ich kann Sie voll verstehen.“ Aber wenn er weiterreden würden, käme er „in Untiefen, die dann unzulässig wären“, betonte der Bürgermeister. An die Bürger habe er die Botschaft: „Die Verwaltung funktioniert, der Krisenstab arbeitet gut. Sie müssen sich keine Sorgen machen.“