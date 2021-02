Corona in Sundern: Bürgermeister mit dringendem Appell

Sundern. Sunderns Bürgermeister Klaus-Rainer Willeke spricht von einer dramatischen Inzidenz in Sundern: "Neuinfektionen erfüllen mich mit großer Sorge."

"Dramatische Inzidenz in Sundern" - So hat Bürgermeister Klaus-Rainer Willeke seinen Apelle überschrieben, den er soeben an alle Medien verschickt hat. Darin schreibt er: "Die Zahl der mit dem Corona-Virus infizierten Patienten steigt in Sundern dramatisch an."

„Umgerechnet auf die Einwohnerzahl Sunderns haben wir eine 7-Tage- Inzidenz von 242“, erläutert Stephan Urny, Leiter des Stabes für außergewöhnliche Ereignisse, die Entwicklung in den vergangenen Tagen. Der Anstieg der Fallzahlen sei nochmal deutlich höher als in der Zeit nach Weihnachten und Neujahr.

Die hohe Zahl der Neuinfektionen gehe nur teils auf Corona-Ausbrüche in zwei Altenpflegeheimen zurück. Im weit überwiegenden Bereich treten sie in der häuslichen Umgebung und im privaten Umfeld auf.

Die Analyse der Zahlen zeige: Es ist jede Altersschicht betroffen. Die Infektionsfälle verteilen sich laut Urny über das gesamte Stadtgebiet. „Die Zahlen der Neuinfektionen erfüllen mich mit großer Sorge“, so Bürgermeister Willeke. „Ich appelliere daher an die Verantwortung aller. Bitte bleiben Sie wachsam im Umgang mit dem Corona-Virus. Vor allem, da aufgetreten sind, die um ein Vielfaches ansteckender sind. Tragen Sie konsequent eine Mund-Nasen-Bedeckung und schränken Sie die Kontakte im privaten Bereich ein. Packen wir es gemeinsam an und freuen uns unbeschwertere Zeiten."