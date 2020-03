Sunderns neuer Polizeichef ist ein Hachener

Sundern. Die Polizei in Sundern hat einen neuen Chef: Martin Fricke (59) aus Hachen hatte am Montag seinen ersten Diensttag in Sundern.

Der neue Leiter der Polizeiwache Sundern ist schon seit 59 Jahren im Stadtgebiet ansässig: Martin Fricke, der die Funktion zum 1. März offiziell übernommen hat, kommt gebürtig aus Hachen und kennt sich bestens aus im Stadtgebiet.

Gestern Morgen stellte Landrat Dr. Karl Schneider den neuen Mann an der Sunderner Hauptstraße vor, sprach aber zunächst dem Vorgänger Olaf Wiesenberg (52) Dank aus: „Er wird nach seinem Urlaub seinen Dienst auf der Leitstelle in Meschede übernehmen. Olaf Wiesenberg hat einen guten Job in Sundern gemacht, hat gute Beziehung aufgebaut und war im Stadtbild präsent“, so Schneider. Sein Fazit nach fünf Jahren unter der Führung des Arnsbergers: „Der Laden läuft in Sundern.“ Fricke unterstehen, so der Landrat, 17 Beamte im Wach- und Wechseldienst, im Bezirksdienst und von der Kripo auf der Wache Sundern, als Olaf Wiesenberg 2015 die Position übernahm waren es noch 21 Personen.

Vertrauen des Landrats

Zu dem neuen Mann an der Wachspitze in Sundern meinte Dr. Karl Schneider kurz: „Er hat mein Vertrauen,

denn ich kenne ihn schon länger aus den verschiedenen Zeiten in Meschede. Ich wünsche ihm Glück, eine gute Hand und erfolgreiche Arbeit.“ Martin Fricke dankte seinem obersten Dienstherren für diesen Vertrauensvorschuss. „Ich übernehme hier eine funktionierende Wache, es wird eine gute Arbeit geleistet.“ Er gehe in Meschede auch mit einem weinenden Auge, da er dort ein gutes Team verlasse. Aber er sei ja ausgebildeter Schutzpolizist: „Und unter diesem Aspekt ist es schön, am Ende der Karriere im eigenen Wohnortbereich Verantwortung zu übernehmen“, sagte Martin Fricke.

Gut informiert

Bei seiner letzten Tätigkeit im Bereich der Zentralen Aufgaben der Polizei in Meschede habe er einiges mit bekommen, was in Sundern laufe: „Ich hoffe, dass die traditionelle Zusammenarbeit der Wache Sundern mit dem Ordnungsamt im Rathaus im Rahmen der Ordnungspartnerschaft fortgesetzt werde.“ Martin Fricke ist zu dem gut vernetzt, zumal Ehefrau Melanie im Rathaus Sundern als Standesbeamtin arbeitet.

Erfreut war Gerhard Hafner aus Enkhausen, der der Amtseinführung als Mitglied des Polizeibeirates bewohnte: „Ich bin praktisch das Bindeglied zwischen Polizei und Bevölkerung“, erklärte er. Und in dieser Funktion wünsche der dem neuen Wachleiter Erfolg und Zufriedenheit im Sinne von Sicherheit für die Bevölkerung von Sundern.

Martin Fricke hat bis auf seine Zeit in Köln und Dortmund immer in Hachen gewohnt. Er hat dort lange Jahre Fußball beim TuS Hachen gespielt, war später auch im Vorstand des Vereins einige Jahre tätig. Später hat er noch Tuba gelernt und spielt dieses Instrument nun im Musikverein Hachen. „Vor einiger Zeit habe ich mir ein E-Bike gekauft und erkunde so die Heimat, ich möchte aber damit auch zum Dienst fahren“, erklärte er gestern zu seinen Hobbys. Außerdem schoss er 2014 in Hachen den Vogel beim Schützenfest ab.

Motorradfahrer im Visiert

Aktuelle Brennpunkte gebe es nicht in Sundern: Die Drogenfunde in den vergangenen Wochen hätten nichts mit einer Clankriminalität zu tun. Da hätten sich Strukturen aufgebaut, die hinter einem ganz normalen Leben versteckt gewesen, so Pressesprecher Sebastian Heldt. Ansonsten werde man, wie in den Vorjahren, ein verstärktes Augenmerk auf die Motorradfahrer-Szene an den üblichen Strecken wie Hellefelder Höhe, Allendorf nach Eiringhausen und an der Sorpe haben, erklärte Martin Fricke.