Sundern: Die Familien-Unternehmen rücken zusammen

Sundern. Wie steht es um die Sunderner Familienunternehmen im einsU-Verbund? Was bringt die Krise an Chancen?

Wo stehen Sunderns Unternehmen mitten in der Coronakrise? Darüber sprach unsere Redaktion in einer Videokonferenz mit Vertretern von acht Unternehmen, die zur einsU-Initiative gehören. Dabei zeigte sich, dass Inhaber und Mitarbeiter gerade eng zusammenrücken – das aber mit großem Abstand. „Das Digitale schießt gerade durch die Decke“, sehen alle Beteiligten im Moment einen äußerst positiven Aspekt der Krise durch das Virus.

Kommunikation

Kommunikation sei wichtig, halten die Unternehmer fest Und das in mehrfacher Hinsicht. „Schon am 20. Februar haben wir uns bei einsU zusammengesetzt und erste Informationen zu Corona und zur Kurzarbeit ausgetauscht“, sagt Dr. Thor­sten Miederhoff. Austausch erfolgte dann auch über Pandemie-Pläne und innerbetriebliche Vorgehensweisen. „Wir sind froh, dass wir im Dezember eine Unternehmens-App aufgelegt haben, über die läuft nun sehr viel – vor allem aber eine gleichzeitige Information aller Mitarbeiter“, erklärt Sebastian Rühsmann. Der Schub ins Digitale sei auch spürbar, da sich der Klatsch aus der Teeküche nun über Apps ins Internet verlagert habe“, findet Oliver Brenscheidt.

Bei Schulte Home im Industriegebiet Langen Erlen in Hachen betrage die digitale Abwicklung des Verkaufs schon 40 bis 50 Prozent des Tagesgeschäfts, erklärt Hermann-Josef Schulte. Dennoch setzt man auch weiterhin auf das Gespräch: „Ich bin jeden Tag vor Ort und rede mit den Mitarbeitern“, sagt Till Wasner von Funke Zerspanungstechnik.

Kurzarbeit

Fast alle Unternehmen sind von Kurzarbeit betroffen, die einen mehr, die anderen weniger. „Ein Großteil unserer Kunden hat die Produktion eingestellt“, erzählt Ekkehard Böhm. Bei Tillmann Profil hat man deshalb 50 Prozent Kurzarbeit angemeldet. Wenig betroffen sind „on metall“ und L&R, bei der Miederhoff oHG in der Röhre sei es moderat, bei „sign ware“ habe man vor allem im Messegeschäft Einbußen erlitten, in anderen Bereichen des Betriebes könne man den Betrieb zu 100 Prozent fahren – wie bisher.

„Das sind Hamsterkäufe, durch die Kunden das Lager füllen“, beschreibt Dr. Thorsten Miederhoff die Situation. Ähnlich sieht es Till Wasner von der Franz Funke GmbH. Kurzarbeit hat auch Schulte Home angemeldet: „Unser Nachteil ist, dass etwa in Frankreich alle Baumärkte geschlossen sind und in Deutschland in den geöffneten Märkten nicht beraten wird. Unsere Duschkabinen sind aber nun mal sehr beratungsintensiv“, erklärt Hermann-Josef Schulte.

Bei Lübke & Vogt an der Hüstener Straße läuft es dank der Lieferungen in 14 Branchen in 55 Ländern noch gut: „Ein Drittel unserer Kunden hat geschlossen, in Mexiko und Frankreich allerdings jeder. Aber die Chinesen fahren wieder hoch und melden massive Bedarfe, die uns in Atem halten“, berichtet Dominik Vielhaber, da die Logistik weltweit nur mit Stottern wieder anlaufe. Dennoch habe man Kurzarbeit angemeldet, da es von Branche zu Branche ganz unterschiedlich gelagert sei.

Von heftigen Wochen kann auch Elisabeth Vielhaber aus den Bäckereifilialen berichten: „Wir hatten Umsatzrückgänge wegen der Schließung der angeschlossenen Cafés. Aber nun gibt es auch wieder einen deutlichen Anstieg der Umsätze, etwa beim Brotverkauf: „Das liegt vielleicht auch daran, dass man wieder das gemeinsame Abendbrot pflegt“, hat sie eine Vermutung. Auch ihr Unternehmen habe Kurzarbeit angemeldet

Perspektiven

Die Unternehmen in einsU sehen alle die Chance in der Krise, jeder auf seine Art: „Wir konnten zum Beispiel viele Projekte, die in Arbeit waren, im Homeoffice vorantreiben, weil das Tagesgeschäft etwas ruhiger ist“, sagt Dominik Vielhaber. Das zeige aber auch die gute Zusammenarbeit und die Achtsamkeit untereinander. Innovation spiele nun eine wichtige Rolle:

„Wir verkaufen jetzt auch verpacktes Mehl“, berichtet Elisabeth Vielhaber. Und bei Miederhoff ist man an der Entwicklung neuer Gesichtsmasken beteiligt: „Wir haben die ersten Prototypen vorliegen“, informiert Dr. Thorsten Miederhoff. Die Franz Funke GmbH liefert eine stark nachgefragte Kupplung für Schläuche an Beatmungsgeräten.

Corona

Nicht in allen Unternehmen gab es Corona-Fälle. „Wir hatten einen Fall und mussten von jetzt auf gleich 20 Personen testen, das ging in der heimischen Abstrichambulanz von Hermann-Josef Müller sehr gut und zügig“, berichtet Hermann-Josef Schulte, dem pflichtet auch Dominik Vielhaber mit gleichen Erfahrungen bei. Till Wasner stellt in seinem Unternehmen eine zunehmende Achtsamkeit der Mitarbeiter untereinander fest: „Das hat sich über die Wochen stark verändert.“

Und Sebastian Rühsmann, dessen Unternehmen als erstes in Sundern betroffen war, stellt fest, dass sein erkrankter Mitarbeiter sehr verantwortungsvoll gehandelt habe: „Wir sind dadurch schnell vom Planen in die Handlungsphase gekommen.“ In allen Unternehmen sind inzwischen rotierende Teams, Ein-Mann-Büros und ohnehin Home-Office, wo es nur geht, an der Tagesordnung.

Zukunft

Wie die Zukunft aussieht, weiß derzeit niemand. Alle Unternehmens-Vertreter sind sich einig, dass es ein deutliches Loch geben wird: „In der Autoindustrie rechnet man mit 20 Prozent“, sagt Oliver Brenscheidt. Vor allem, da viele Kunden jetzt die Lager auffüllen, sehen einige das Loch dann später im Jahr. Von allen kommt ein Lob an die Mitarbeiter:

„Das war in der Krise 2008/2009 ganz anders“, berichtet Dr. Thor­sten Miederhoff von der letzten Kurzarbeit. „Es ist jetzt mehr ein ,Wir haken unter’ bei verrückten Bedingungen, aber mit guter Motivation.“ Den Vorteil sehen alle darin, dass die Digitalisierung so endlich ganz normal werde in Deutschland. „Viele beteiligen sich sehr kreativ daran“, findet Hermann-Josef Schulte.