Von Sundern mit dem Bus ins Arnsberger Kino

Das Angebot ist neu und für die Region ungewöhnlich: Ab Freitag, 27. März, tourt ein so genannter „Kino-Bus“ von Sundern nach Arnsberg, um Jugendliche zum Kino-Erlebnis nach Arnsberg zu bringen.

Bis zum Mai ist testweise monatlich ein Ausflug zum Kino geplant, und das Projekt ist ausbaufähig. Ihren Willen haben dazu Kino-Betreiber Hubert Nieuwdorp und Lena Willeke vom Jugendbüro der Stadt Sundern erklärt. Los geht es mit dem Fantasy-Film „Mulan“ am 27. März. Insgesamt drei Mal soll sich zunächst der „Kino-Bus“ von Sundern aus nach Arnsberg auf den Weg machen. „Ein richtiges Kino wird in Sundern schon lange vermisst“, weiß Lena Willeke aus dem Jugendbüro. Ein Angebot zum Filme-Gucken gibt es in Sundern über die Stadtbibliothek Sundern, dort richte sich das filmische Angebot aber eher an Kinder.

Ältere Kinder und Jugendliche

Der „Kino-Bus“, der in Kooperation zwischen dem Jugendbüro Sundern, dem „Gammon“ und dem Residenz-Kino in Arnsberg unterwegs ist, hat durchaus die älteren Kinder und Jugendlichen als Zielgruppe.

So richtet sich das Angebot an Jugendliche ab 12 Jahren, die ihr Alter mit einem Personalausweis belegen können sollten. Genau auf diese Zielgruppe ist auch die logistische Abwicklung des Angebotes angelegt. „Das Programm im Kino wird bis 19.30 Uhr abgeschlossen sein, damit die Jugendlichen auch rechtzeitig wieder zuhause sind“, erklärt Mike Nieuwdorp, der das Projekt in Arnsberg begleitet.

Ganz gezielt wolle man im „Kino-Bus“-Projekt große und bekannte Filme zeigen, so Nieuwdorp. Auf „James Bond“ muss nun leider verzichtet werden – der Filmstart ist auf November verschoben worden. Das Jugendbüro Sundern hat mit Flyern und Plakaten an verschiedenen öffentlichen Stellen und Treffpunkten von Jugendlichen seine Werbekampagne gestartet. „Wer ins Kino möchte, kann im Jugendbüro Sundern oder dem „Gammon“ persönlich ein Bus-Ticket für einen Euro erwerben. Mit dem gekauften Bus-Ticket, das auch für die Rückfahrt gilt, gibt es an der Kino-Kasse in Arnsberg dann die Kino-Karte zum Preis für Jugendliche.

„Wir haben den Bus eines Neheimer Taxiunternehmens gechartert“, erklärt Willeke. Jeweils freitags vor den Filmnachmittag wird bis mittags die aktuelle Teilnehmerzahl geklärt und der Bus entsprechend disponiert. Der Bus ist zunächst für 19 Teilnehmer ausgelegt. „Vor zehn Jahren hat es schon einmal einen Kino-Bus in Arnsberg gegeben“, erinnert sich Kinobetreiber Hubert Nieuwdorp. Zunächst für drei geplante Film-Vorführungen wolle man sich die Akzeptanz ansehen und dann über eine Fortführung oder sogar Ausweitung beraten.

Gammon ist passende Adresse

Der Jugendtreff „Gammon“ ist für das Projekt eine passende Adresse. „Montags bis freitags besuchen im Durchschnitt 30 bis 40 Jugendliche ab 12 Jahren den Treff“, weiß Jana Fricke vom Jugendbüro. Von hier aus rechnet man auch mit einem entsprechend großen Interesse. „Die Idee und der Anstoß zum Projekt ist von Bürgermeister Ralph Brodel gekommen“, sagt Mike Nieuwdorp. Seinen Vorschlag, ein in Sundern nicht vorhandenes Kulturangebot zu machen, sei dann begeistert aufgenommen worden. Je nach Interesse am ersten Durchlauf für den „Kino-Bus“ könne man auch flexibel reagieren.

Die geplanten Filme sollen im Resi 1, dem größten Kino gezeigt werden, da gebe es Platz für bis zu 400 Besucher.