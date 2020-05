Waldbrand Sorpe: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei kann eine Brandstiftung beim Waldbrand vom vergangenen Dienstag am Fischteich 3 an der Sorpe nicht ausschließen, so Polizeisprecher Holger Glaremin. Gesucht werden nun Zeugen, die am Dienstag um kurz vor 12 Uhr dort im Bereich zwischen Abzweig Mellen und Amecke verdächtige Personen gesehen oder Ungewöhnliches beobachtet haben.

Hinweise an die Polizei in Sundern unter .