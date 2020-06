Wieder Konjunktur bei „check & snack“ in Sundern

Wer einen Platz an diesem Caritas-Werkstatt-Standort bekommen hat, weiß das zu schätzen:

Seit gut einem Jahr bietet der Stützpunkt „check & snack“ des Caritas-Verbandes Arnsberg-Sundern an der Hauptstraße in Sundern seine Dienste an. Eröffnet wurde der Betrieb im Januar 2019 mit 23 behinderten Mitarbeiter/-innen – heute machen dort 32 Menschen ihre Arbeit und freuen sich über die sozialen Kontakte. Die durch Corona bedingte Pause hat allen viel abverlangt, aber seit Mai läuft das Angebot wieder, wenn auch in etwas anderer Form. Zunächst wurden Notgruppen eingerichtet, jetzt sind die Mitarbeiter in zwei Teams aufgeteilt und wechseln sich wochenweise mit der Arbeit ab.

Aktuell finden 32 Menschen Beschäftigung Bei „check & snack“ arbeiten aktuell 32 Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen. Sie stammen aus der näheren Umgebung, wohnen im Raum von Sundern bis Balve. Der Caritas-Verband hat am Standort 2,5 Stellen fest eingerichtet. Die Aufgabenbereiche der Mitarbeiter können, je nach Fähigkeiten, gewechselt werden.

„Wir haben diesen Standort der Caritas in Sundern den Hygienebestimmungen entsprechend etwas umgebaut“, erklärt Einrichtungsleiter Andreas Schneider. Die Tische, an denen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter je eines Teams arbeiten, haben den entsprechenden Abstand – und auch sonst gilt beim Herumlaufen die Schutzmaskenpflicht. „check & snack – Fahrzeug-Räder und Pflegeprogramm“ bewirbt der Caritas-Verband in einem Info-Flyer das einst neue Angebot. Das Gebäude eines ehemaligen Opel-Vertragshändlers wurde dazu von der Caritas gepachtet, mit großen Ausstellungs- und Verkaufsräumen, Werkstatt und Waschanlage.

An diesem Standort kümmern sich die Menschen mit verschiedenen Behinderungen um Fahrzeugpflege von außen und innen, Reifenwechsel und versorgen die Kunden in der Wartezeit mit kleinen Speisen und Getränken. Bei allen technischen Arbeiten am Auto gibt es Unterstützung von Hauptamtlichen, Andreas Schneider ist selbst gelernter Kfz-Mechaniker.

Stillstand seit 17. März

Seit 17. März herrschte Stillstand an der Station, fast acht Wochen lang konnte nicht gearbeitet werden. „Unsere behinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählen nach der Corona-Schutzverordnung als Risikogruppen, und für die Werkstätten der Caritas gab es ein Betretungsverbot“, so Schneider. Die Menschen bei „check & snack“, von denen viele aus Sundern kommen, haben ihre Arbeit sehr vermisst. „Vor allem die Sozialkontakte blieben in der Zeit der kompletten Schließung auf der Strecke“, sagt Oliver Volz vom Team. Allen habe die feste Tagesstruktur gefehlt, jeder wollte wieder zurück in die Werkstatt. Das haben Andreas Schneider, Oliver Volz und Gruppenleiterin Ulla Limberg in den Gesprächen erfahren. Denn ein gewisses Maß an Betreuung habe stets stattgefunden.

Andreas Schneider (links), Gruppenleiterin Ulla Limberg und Oliver Volz vom Team bei „check & snack“ in Sundern freuen sich, für die 32 Mitarbeiter wieder Ansprechpartner sein zu können. Foto: Frank Albrecht / WP

„Wir haben den telefonischen Kontakt mit allen gehalten“, sagt Volz.Für die Mitarbeiter der Caritas-Werkstätten bedeutete die Eröffnung von „check & snack“ vor etwas mehr als einem Jahr auch eine Verbesserung ihrer persönlichen Lebensqualität. So seien die Fahrten in die Werkstätten nach Arnsberg weggefallen, einige können aus Sundern sogar zu Fuß zur Arbeit kommen. Mehr Zeit am Tag und vor allem bei der Arbeit das Gefühl, mehr Selbstständigkeit zu haben, werden von allen geschätzt. Eine ganz wichtige Erfahrung für seine Kolleginnen und Kollegen in der Montage oder der Fahrzeugpflege am Standort, weiß Andreas Schneider. Dabei ist die Arbeit für den Standort in Sundern extra gewählt worden, alles ohne viel Dreck – weil ja in einer großen Halle gemeinsam geschaffen werde.

„check & snack“ folgt bereits den Ansprüchen auf der Suche nach kleineren Werkstatt-Standorten, an denen nur bis zu 35 eingeschränkte Menschen arbeiten. Um die Akzeptanz des Standortes habe man sich keine Sorgen machen müssen. „Wir sind ohne Werbung gewachsen und inzwischen gut angekommen“, bestätigt Oliver Volz. Bei Reifen und Reinigungsarbeiten gebe es eine gute Zusammenarbeit mit den Autohäusern in Sundern. Und für den Snack-Bereich setzt man auf Unterstützung durch einen heimischen Bäcker, die Bäckerei Vielhaber.

„Dort haben unsere Mitarbeiter auch schon ein Snack-Seminar gemacht“, so Schneider und Volz. Gelernt wurde, wie Brötchen und Brot für Kunden besonders appetitlich hergerichtet werden können. Wer heute dann noch einen Termin für die Fahrzeugpflege haben will, muss etwas Zeit mitbringen und am besten vorher planen. Viele Stammkunden der Station an der Hauptstraße wüssten das Angebot inzwischen sehr zu schätzen. Dass es nun wieder läuft, habe allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Lächeln ins Gesicht gezaubert.