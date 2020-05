Zwei Holzhütten in Sundern mutwillig beschädigt

Sundern. Mit Sprühfarbe wurden zwei Holzhütten an der Straße „Am Holthahn“ in Sundern beschädigt. Auch zwei Fenster wurden beschädigt.

Im Zeitraum zwischen vergangenem Montag 12 Uhr und Dienstag 11 Uhr haben bisher unbekannte Täter zwei Holzhütten und eine Sitzgruppe einer Organisation in der Straße „Am Holthahn“ beschädigt. Die Täter drangen in eine der Holzhütten ein, beschädigten zwei Fenster und beschmierten eine Wand mit Sprühfarbe. An der anderen Hütte beschädigten sie ebenfalls ein Fenster, drangen aber nicht in den Schuppen ein. Die Täter beschmierten außerdem eine Sitzgruppe mit Farbe. Zur Aufklärung der Tat werden Bürger um Hinweise gebeten. Sie können sich an an die Polizeiwache in Sundern unter Telefon 02933 / 90200 wenden.