Sunderner Ortsteil Weninghausen will Obstdorf werden

Weninghausen Es war ein Zufall, als der Bielefelder Pomologe Hans-Joachim Bannier nach Weninghausen kam, und seltene Obstsorten entdeckte.

Die Bürger der neun ansässigen Familien in dem kleinen Sunderner Ortsteil Weninghausen wollen zum Obstdorf werden. Dahinter steckt eine Idee, die Herbert Bartzeko schon länger hatte: "Vor 20 Jahren bin ich hierhin gezogen, und entdeckte, dass es überall im Dorf längst vergessene Obstsorten gibt", erzählt der seit langen Jahren im Naturschutz aktive Sunderner. Jetzt ist man auf dem Weg zu einem besonderen Sauerländer Obstdorf.

Und dann bekam er Besuch von dem renommierten Pomologen (Apfelforscher) Dr. Hans-Joachim Bannier aus Bielefeld: "Ich zeigte ihm die verschiedenen Bäume und er konnte viele Sorten benennen, wie den sehr selten gewordenen Edelborstofer, eine Sorte, die in dem gleichnamigen Kloster bei Leipzig gezüchtet wurde", erzählt Bartezko von den Anfängen um das Jahr 2000. Bannier wies damals auf die besondere Stellung von Weninghausen hin, denn lediglich an 16 anderen Standorten in Norddeutschland gab es noch den Edelborstorfer. Der Pomologe riet ihm, er solle in diesem seltenen Biotop des Altenhellefelder Beckens weitere Bäume nachpflanzen.

ELER hilft

Dabei blieb es lange Jahre, doch Herbert Bartezko gab die Idee nicht auf. "Im vergangenen Jahr hörte ich dann von dem europaweiten ELER-Programm, das bei den Bezirksregierungen zu beantragen sei." Der Naturschützer machte sich schlau und informierte die Dorfgemeinschaft über sein Vorhaben: "Ich benötigte auch weitere Ehrenamtler und etliche Zusagen." Und die Mitbewohner konnte er dann m Sommer 2020 überzeugen. Im November stellte Bartezko dann den umfangreichen Antrag, der viele, viele Vorbedingungen enthielt, etwa ein zehnjähriger Bestandsschutz. Letztlich übernahm der Landesverband des BUND die Patenschaft. Bartzeko verfügte als Kreisvorsitzender nicht über alle Legitimationen, die gefordert waren.

Kurios bei der Beantragung in Arnsberg war folgende Szene: "Die werde ich immer im Kopf behalten: Über ein Seitenfenster musste ich die Anträge an eine Sachbearbeiterin reichen, und später dort etwa 50 Seiten unterschreiben." Dann ging es relativ schnell: Am 18. Dezember bekam Bartezko die Genehmigung, ein Zeichen, dass er wohl die Vorarbeite bestens erledigt hatte: "Weninghausen konnte sich freue: Wir durften 100 verschiedenen Obstbäume kaufen sowie 200 Heckenpflanzen", sagt Bartezko. Der Wert beträgt etwas über 11.000 Euro.

Selbst der Profi hat Liefer-Schwierigkeiten

Spontan nahm er Kontakt mit der Baumschule Kewel in Freienohl auf: "Doch das geforderte Ensemble, vor allem an alten Sorten, war nicht so schnell zu bekommen. Da brauchte selbst ein Fachmann wie Kewel seine Zeit." Rechtzeitig vor dem Schnee wurden die Bäume dann am vergangenen Freitag ausgeliefert. Und sofort begann eine Gruppe sechs Wenighausenern zu pflanzen: "Unterstützung gab es Bernd Lohmann mit zwei Treckern. Er hat zusätzlich die Verpflichtung eingegangen, in den nächsten fünf Jahren die Bäume im Sommer zu wässern", freut sich Bartezko.

Rechtzeitig bei günstigen, vor allem feuchten Bedingungen sind die Bäume nun gepflanzt. "Etwa ein Kilometer entlang der Wirtschaftswege, auch entlang einer Weihnachtsbaumschonung", ist Herbert Bartezko stolz auf die Leistung und Überzeugungsarbeit. In pomologischen Fachkreisen ist Weninghausen schon seit dem Besuch von Dr. Bannier ein Geheimtipp: So fand er dort eine Osnabrücker Renette. "Eines Tages kam ein Anruf des Osnabrücker Gartenbauamtes: "Wir haben eine Sorge, Herr Bartezko. Wir haben in ganz Osnabrück keine eigene Renette mehr. Können Sie uns zehn Edelreiser schicken?" Bartezko wickelte die Reiser nach Anweisung in nasses Zeitungspapier und schickte sie nach Norden. "Heute wachsen die ersten Osnabrücker aus Weninghauser Abstammung wieder in der niedersächsischen Stadt."

Demnächst Erntefest und eigener Apfelsaft

In Zukunft will die Dorfgemeinschaf die Obstbäume zu einem Markenzeichen ausbauen: Sobald die Bäume Früchte tragen, etwa in zwei bis drei Jahren, soll es ein Obstbaumfest geben. "Das wollen wir ausbauen, mit Obstbaumtagen und eigenem Apfelsaft", verrät Bartezko schon die Zukunftspläne hinter dem Projekt: "Uns ist wichtig zu zeigen, wie vielfältig man früher das Obst genutzt hat. So gab es manche Sorten Birnen als Zutat zum Sauerkraut. Auch wurden die Sorten vor allem gelagert, um sie ganzjährig zu genießen."

Was ist ELER?

Der Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) fördert die nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raums in der Europäischen Union.

Dieser Fonds ist neben dem Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) eines der beiden Finanzierungsinstrumente der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP).

Angeschafft wurden in Weninghausen nun folgende Sorten: Boskop, Renetten, seltene Kirschsorten, die seltene Pflaumenart Bühlers Frühe oder die Dechants Vereinsbirne sowe die Forellenbirne.

Gepflanzt wurde nicht als Streuobstwiese kompakt, sondern entlang der Wirtschaftsweg: "So können wir die Biotope hier miteinander vernetzen", sagt Herbert Bartezko zum obersten Ziel.