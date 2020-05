170.000 Euro für die Sanierung der Alten Kirche in Velbert

Mit 170.000 Euro aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm wird die Sanierung der alten Kirche Velbert gefördert. Das hat der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages beschlossen. Diese gute Nachricht überbrachte jetzt der Bundestagsabgeordnete Peter Beyer (CDU).

Nässe und Schimmelbefall

Eindringende Nässe, Schimmelbefall und morsche Balken – die Zeichen der Zeit nagen an der 250 Jahre alten Kirche am Offersplatz. Und auch die denkmalgeschützte barocke Ibach-Orgel im Gotteshaus befindet sich in keinem guten Zustand, so der Befund des Gutachters im Jahr 2019. Um das historische Kleinod zu erhalten sei eine kostenaufwendige Restaurierung dringend nötig, berichtete der Baubeauftragte der Gemeinde, Siegfried Wieseke, dem Bundespolitiker Beyer Anfang dieses Jahres und bat um Unterstützung.

Für die Nachwelt erhalten

Nachdem das Gutachten und ein Kosten- und Finanzierungsplan der Gemeinde vorlag, wandte sich der Bundestagsabgeordnete an die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Monika Grütters, und machte sich für die Velberter stark. „Ein Einsatz, der sich gelohnt hat“, so der Abgeordnete. Denn durch die Kofinanzierung des Bundes könne das Baudenkmal nun für die Nachwelt erhalten werden. Denkmalschutz und Denkmalpflege seien zwar in erster Linie Aufgaben der Länder, der Erhalt wichtiger Kulturdenkmäler sei aber von je her auch ein Schwerpunkt der Kulturpolitik des Bundes, so Beyer. Die Sanierungskosten der Alten Kirche und ihrer Orgel belaufen sich auf insgesamt 340.836 Euro.

Die Alte Kirche ist 250 Jahre alt. Der Zahn der Zeit hat an manchen Stellen an dem Gotteshaus genagt. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Gut 250 Jahre alt

Das Gotteshaus inmitten der Velberter Innenstadt ist gut 250 Jahre alt, rund um die Kirche hat sich die Stadt entwickelt. Gemeinsam mit der Vorgängerkapelle, die der Heiligen Ida geweiht war, reicht die Historie bis mindestens ins 12. Jahrhundert zurück. Bei Sanierungsarbeiten in den 1959-er Jahren war man auf die Fundamente des mittelalterliches Baus gestoßen. Nach Abriss der Kapelle entstand ab 1766 der Bau im Stil des Bergischen Barocks.

Sonderprogramm des Bundes

Seit 2007 hat der Bund jährlich je ein Denkmalschutz-Sonderprogramm aufgelegt, durch die der Bund dringende Sanierungsarbeiten kleinerer Kulturdenkmäler ermöglicht. Hier investierte der Bund über neun Jahre 280 Millionen Euro. Im selben Jahr hat der Bund darüber hinaus ein 400 Millionen Euro umfassendes Sonderinvestitionsprogramm zum Erhalt des kulturellen Erbes aufgelegt. Die Maßnahmen erstrecken sich über das gesamte Bundesgebiet und leisten damit einen bedeutenden Beitrag zum Erhalt der Kulturlandschaft.

Streit um Gottesdienstzeiten Zu Beginn nutzten sowohl die Lutheraner als auch die Anhänger der reformierten evangelischen Kirche das Gotteshaus, was immer wieder zu Spannungen führte – egal ob es um die gemeinsame Instandhaltung der Kirche oder Gottesdienstzeiten ging Auch die Sitzordnung unterlag damals strikten Regeln: Die vorderen Seitenbänke waren für „Angehörige der Pfarrer“ und einige angesehene Familien der Gemeinde reserviert, die Mittelbänke waren ausschließlich für Frauen zugelassen, während Seitenbänke den Männern vorbehalten waren.

Auch Schloss und Dom profitierten

Die Bundesmittel aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm, die in Velbert zum Tragen kommen, werden durch Kofinanzierungen in mindestens gleicher Höhe von Ländern, Kommunen, Eigentümern und engagierten Projektträgern ergänzt. Der Haushaltsauschuss des Deutschen Bundestages hatte in diesem Jahr 30 Millionen Euro für das zehnte Denkmalschutz-Sonderprogramm etatisiert, von dem Velbert, diesmal mit 170.000 Euro, erneut profitiert. Auch das Schloss Hardenberg und der Nevigeser Dom haben erhebliche Mittel zur Sanierung aus diesem Programm in den vergangenen neun Jahren erhalten.