18-Jähriger baute Unfall – mit Drogen, ohne Führerschein

Velbert. Niemand hatten dem jungen Mann erlaubt, das Auto zu fahren. Es hagelte gleich mehrere Strafanzeigen gegen den 18-Jährigen.

Ein Auffahrunfall beim Rangieren in einem Hinterhof an der Schwanenstraße hatte am Samstagabend schwere Folgen für einen 18-jährigen Velberter: Da er die Fahrt nicht mit Einverständnis des Fahrzeugnutzers gemacht hatte und nicht im Besitz eines Führerscheins, dafür unter dem Einfluss von Drogen war, gab es gleich mehrere Strafanzeigen.

Gegen 20 Uhr wurde ein Anwohner durch einen lauten Knall auf den Unfall im Hinterhof aufmerksam. Die Polizei traf dort dann einen 18-jährigen Velberter, der zugab, beim Rangieren mit einem Hyundai i10 ein geparktes Fahrzeug beschädigt zu haben.

Vor Fahrtantritt Cannabis konsumiert

Während der Unfallaufnahme erschien sowohl die Halterin als auch der Nutzer des Fahrzeuges, die beide angaben, dem 18-Jährigen die Nutzung des Fahrzeuges nicht erlaubt zu haben. Da der Fahrer über keinen Führerschein verfügt, wurde gegen den 18-Jährigen ein Strafverfahren eingeleitet. Schließlich gab der junge Mann auch zu, vor Fahrtantritt Cannabis konsumiert zu haben. Gegen den Fahrer wurden gleich mehrere Strafanzeigen eingeleitet. Die Sachschadenshöhe wird auf circa 3.500 Euro geschätzt