23-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Heiligenhaus. Der Mann flüchtete vor einer Kontrolle - und raste quer durch die Stadt. Grund: Er hatte keine Fahrerlaubnis und sein Pkw war nicht versichert.

Ein 23-jähriger Heiligenhauser hat sich am Dienstagnachmittag eine spektakuläre Verfolgungsjagd mit der Polizei quer durch die Stadt geliefert. Die Beamten wollten den Mann, der in einem BMW auf der Rheinlandstraße unterwegs war, anhalten und kontrollieren. Dazu wendeten sie ihr Fahrzeug , um dem 23-Jährigen zu folgen. Der jedoch wollte fliehen - und habe ordentlich Gas gegen. Im Polizeibericht heißt es, er sei mit stark erhöhter Geschwindigkeit durch das Stadtgebiet von Heiligenhaus gerast und habe mehr rote Ampeln überfahren.

An der Anschlussstelle Heiligenhaus sei der BMW dann auf die A44 in Richtung Essen davon gefahren. Die Flucht währte jedoch nicht lang, denn im Bereich des Birther Tunnels konnten ihn weitere alarmierte Polizeikräfte stoppen und ihn widerstandslos in Gewahrsam nehmen. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 23 jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, der BMW nicht ordentlich versichert war. Die Überprüfung der Fahrtauglichkeit ergab zudem einen Anfangsverdacht auf Drogenkonsum. Auf den jungen Mann wartet daher nun eine ganze Latte an Anzeigen. (red)