300 Velberter sind derzeit mit dem Corona-Virus infiziert

Velbert. Die Zahl der Infizierten hat auch im Kreis Mettmann erneut zugenommen. Die Inzidenz bleibt weiter deutlich über 200. Kreis wartet noch ab

Nach den neuen Zahlen des Kreises Mettmann hat die Zahl der Corona-Infizierten erneut zugenommen, nun sind 300 Menschen in Velbert infiziert (Vortag:295). Im Kreis sind 1303 Menschen positiv auf das Virus getestet worden, 19 mehr als am Vortag. Die Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt mit 212,5 weiter deutlich über de 200-Marke. Vor weiteren Einschränkungen will der Kreis nach Worten von Landrat Thomas Hendele, die weitere Entwicklung abwarten -- ob wie Inzidenz dauerhaft über 200 bleibt, oder ob es sich um Nachmeldungen nach den Feiertagen handelt.

Zehn weitere Menschen sind verstorben

Die Zahl der Infizierten in den einzelnen Städten: in Erkrath 117, in Haan 54, in Heiligenhaus 86, in Hilden 148, in Langenfeld 146, in Mettmann 148, in Monheim 109, in Ratingen 137, in Velbert 300 und in Wülfrath 58.

Weitere zehn Menschen aus dem Kreis sind mit Corona gestorben, sie alle waren über 80 Jahre alt. Verstorben sind ein 88-jähriger Mann aus Langenfeld, eine 92-jährige Frau und ein 80-jähriger Mann aus Heiligenhaus, ein 81-jähriger Mann, eine 86-jährige Frau, eine 81-jährige Frau und eine 92-jährige Frau aus Mettmann, eine 88-jährige Frau aus Hilden, ein 80-jähriger Mann aus Ratingen sowie ein 89-jähriger Mann aus Monheim. Weitere Nachrichten aus Velbert lesen Sie hier.