Wie immer findet an Rosenmontag der Karnevalsumzug in Velbert-Mitte statt. Los geht es um 14.11 Uhr, der Zug läuft wie gewohnt über die Friedrichstraße bis zur Thomasstraße.

In diesem Jahr steht der Umzug unter dem Motto „Karneval für Jecken, in Velbert an allen Ecken“. Nach dem Zug findet auf dem Offersplatz eine „After-Zug-Party“ mit Getränken, Imbiss und Musik statt.