Als die Amerikaner 1945 in Langenberg einmarschierten

Velbert Neviges wird hart getroffen

Einen Tag nach Langenberg nahmen die Amerikaner auch Neviges und Velbert ein. Für Neviges war dieser letzte Kriegstag ein tragischer: Die deutschen Truppen feuerten aus Geschützbatterien rund um Tönisheide auf die anrückenden Truppen, besonders die Panzer sollten bekämpft werden.

Die Antwort der Amerikaner bestand – so steht es in „Velbert - Geschichte dreier Städte“, herausgegeben vom Bergischen Geschichtsverein – „in einem massiven Artilleriebeschuss des Stadtzentrums von Neviges in der Nacht vom 15. auf den 16. April“. 44 Menschen kamen dabei ums Leben.

In den amerikanischen Quellen ist diese Episode nicht explizit erwähnt. Im Einsatzbericht des 497. gepanzerten Feldartillerie-Battalions ist zu lesen: „Am 15. und 16. April stießen wir weiter nach Süden, dabei hielten wir, schossen ein paar Salven, hielten wieder, und immer so weiter.“ Und: „In diesen Tagen war der deutsche Widerstand sehr unregelmäßig. Manche ergaben sich zu tausenden, andere kämpften so lange, wie es irgendwie ging.“