Am Samstag wieder Gottesdienste in der Christuskirche

Nach den guten Erfahrungen mit der vorsichtigen Öffnung der Christuskirche wird die evangelische Kirche in Velbert auch am Samstag, 23. Mai, wieder drei Präsenzgottesdienste in der Christuskirche anbieten. Gestaltet werden die Gottesdienste von Pfarrer Martin Schmerkotte und Kantor Frank Schreiber. Da aufgrund der Abstandsregeln nur 50 Plätze zur Verfügung stehen, aber vielen Gemeindemitglieder die Teilnahme am Gottesdienst ermöglicht werden soll, werden drei Gottesdienste angeboten: 11.30 Uhr, 16 Uhr und 18 Uhr. Eine Anmeldung bei Pfarrer Schmerkotte ist erforderlich. Anmeldungen können unter Tel. 02051 3126165 oder martin.schmerkotte@kirche-velbert.de erfolgen.

Namen und Telefonnummern werden notiert

Die gesetzlichen Vorschriften verpflichten die Kirche, den Namen und die Telefonnummer oder Email-Adresse der Teilnehmenden aufzunehmen. Ohne eine vorherige Anmeldung kann es sein, dass kein Platz mehr zur Verfügung steht. In der Kirche werden Mitarbeiter für die Einhaltung der Hygienevorschriften sorgen und die Gottesdienstbesucher zu ihrem Platz begleiten.

Ein erster Anfang

Am vergangenen Samstag fanden erstmals wieder drei „Präsenzgottesdienste“ in der Christuskirche statt. Jeweils 25 bis 30 Gläubige nahmen daran teil in der Kirche, die bis zu 1000 Besuchern Platz bieten könnte. Ein ungewohnter Anblick. Voranmeldung, Desinfektionsmittel am Eingang, eingezeichnete Plätze, gesperrte Reihen, Mundschutzmasken und kein Gesang, vieles ist anders als man es bei Gottesdiensten bislang gewohnt war. Das Wichtigste aber war wohl, dass es am Samstag ein Anfang war, ein erster Versuch, aus dem gefühlt unendlich langen Shutdown herauszukommen. Ein schöner Gottesdienst, der Lust auf Mehr machte.