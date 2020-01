Velbert. Erstmals findet die Kampagne „One Billion Rising“ auch in Velbert statt. Für die Tanzdemo gibt es einige Vorbereitungstermine in der Stadt.

Auch Velbert tanzt gegen die Gewalt an Frauen

Ein Ende von Gewalt gegen Frauen und Mädchen und gleiche Rechte für Männer und Frauen fordern Menschen in aller Welt jedes Jahr am 14. Februar. Erstmalig findet die Kampagne „One Billion Rising“ (Eine Milliarde erhebt sich) am Freitag, 14. Februar, auch in Velbert statt, Treffpunkt ist um 17 Uhr auf dem Platz Am Offers/Ecke Friedrichstraße.

Mit der Tanzdemo soll ein Zeichen gegen Gewalt gegen Frauen und Mädchen gesetzt und Aufmerksamkeit für das Thema geschaffen werden. Tänzerin Lorenza Marce-Gries von „Lolas Tanzstudio“ wird das vorab stattfindende Training übernehmen, bei dem allen Tanzwilligen die Schritte beigebracht werden. In Velbert gibt es mehrere Proben, die erste findet am Montag, 3. Februar, ab 14 Uhr bei der Sozialpsychiatrischen Gesellschaft Niederberg, Nordstraße 29, statt. Weitere Proben sind für Dienstag, 4. Februar um 17 Uhr (Villa B, Höferstraße 37), am Mittwoch, 5. Februar, um 17.45 Uhr (BiLo, von Humboldt-Straße 53), Montag, 10. Februar, 17.15 (Lolas Tanzstudio, Wiesenweg 60, Panoramabad) und Mitttwoch, 12. Februar (Villa B, Generalprobe) geplant. Angestoßen hat die Aktion in Velbert die Gleichstellungsbeauftragte Susanne Reucher: „Ich habe letztes Jahr im Jugendparlament von der Wülfrather Aktion berichtet und sofort viel positive Rückmeldung erhalten und den Wunsch, das Ganze auch hier stattfinden zu lassen.“ Das geschieht nun in diesem Jahr, denn „nichts rechtfertigt Gewalt gegen Frauen“, so Reucher. Die Übungsstunden stehen übrigens auch ausdrücklich Männern offen, mitzubringen ist nur bequemes Schuhwerk.

Auch online kann trainiert werden

Weltweit wird jedes Jahr der gleiche Tanz aufgeführt. Wer an den Proben nicht teilnehmen kann, aber dennoch bei der Tanzdemo am 14. Februar mitmachen möchte, findet eine Anleitung zum Tanz online auf www.onebillionrising.de

Die Kampagne für ein Ende der Gewalt gegen Frauen und Mädchen und für Gleichstellung wurde im September 2012 von der New Yorker Künstlerin und Feministin Eve Ensler initiiert. Die eine Milliarde deutet auf eine UN-Statistik hin, nach der eine von drei Frauen in ihrem Leben geschlagen, vergewaltigt, zu sexuellem Kontakt gezwungen oder auf andere Weise Opfer von Gewalt wird. Es ist eine der größten Kampagnen weltweit zur Beendung von Gewalt gegen Frauen – mit tausenden von Events in bis zu 190 Ländern der Welt.[6]