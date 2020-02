Bau des Fußballstadions in Velbert liegt voll im Zeitplan

Über dem gesamten Baustellengelände in Velbert liegt eine nahezu geschlossene Schneedecke. Das heißt aber keineswegs, dass jetzt bei dem Bau für das regionaltaugliche Stadion absoluter Stillstand herrscht. Das Wetter legt momentan lediglich die Arbeiten für die Freianlagen lahm. In dem Funktionsgebäude am großen Spielfeld geht’s hingegen munter weiter. Hier geben sich Elektroinstallateure, Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsbauer, Putzer sowie Fliesen- und Estrichleger quasi die Klinke in die Hand.

Als Dienstleister ausgeliehen

Hier ist der kleine Wintereinbruch kein Thema: Die Lüftungsbauer im Funktionsgebäude lässt er völlig unbeeindruckt. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

„Seit dem Richtfest im September hat sich hier ne Menge getan“, erzählt Axel Wieneke beim Rundgang. Er ist Bediensteter bei der Kultur- und Veranstaltungs GmbH Velbert (KVV) und als Dienstleister an den Bauherren der beiden letzten Bauabschnitte des Sportzentrums, den Kultur- und Veranstaltungsbetrieb Velbert (KVBV), „ausgeliehen“. Der staatl. geprüfte Techniker für Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau hat dafür die Planungs- und Projektleitung.

Alle Versorgungsleitungen verlegt

Mittlerweile sei das Gebäude komplett geschlossen, bei den technischen Einrichtungen seien die Stranganlagen – also die Versorgungsleitungen – allesamt verlegt, die Wände seien verputzt und lediglich im Treppenhaus fehle noch der Estrich. Darüber hinaus seien an der Außenfront sämtliche Klinkerarbeiten im kompletten Erdgeschoss sowie am gesamten Treppenturm erledigt und die wärmegedämmte Blechfassade zumindest teilweise bereits montiert.

Rasen wächst und gedeiht

Lediglich im Treppenhaus ist der Estrich noch nicht verlegt. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Und im Gelände? Da seien die Zaunarbeiten zu 90 Prozent abgeschlossen und 80 Prozent der dortigen Funktionsgebäude – Garagen, Kassenhäuschen, Lager etc. – aufgestellt. Darüber hinaus sei die Zufahrt via Industriestraße weitestgehend fertig; die Hauptzufahrt erfolgt über Bahnhofstraße/Siemensdamm, wo jetzt die Einfahrt zur Baustelle ist. Zwei Drittel der Parkplatzanlage seien bereits asphaltiert. Der erst im Spätsommer eingesäte und seither gehegte und gepflegte Rasen, er wächst und gedeiht. „Wenn der Schnee nicht dazwischen gekommen wäre“, so der Sportstätten-Fachmann, „hätten wir ihn schon wieder mähen müssen.“

Heizung läuft zum Estrichtrocknen

„Wir sind absolut im Zeitplan und bisher noch nicht einen einzigen Tag in Verzug“, berichtet Axel Wieneke auf Nachfrage, „weder in der Freianlage noch im Hochbau.“ Aktuell sind erste Bereiche der Fußbodenheizung in Betrieb. „Der Estrich muss getrocknet werden, und zwar wirklich durch und durch“, sonst könnten die Bodenfliesen nicht verlegt werden. Mit den Wandfliesen in den Duschen und Umkleiden haben die Handwerker schon begonnen. In den beiden Obergeschossen werden zurzeit die Heizkörper montiert.

Die Eröffnung wird gefeiert

Velbert Stadion bietet 2800 Zuschauern Platz Die Bauabschnitte II (Stadion) und III (Trainingsanlage und Parkplätze) sind die beiden letzten, die das Velberter Sportzentrum abrunden. Den Anfang machte der Hallenkomplex (I a), gefolgt von der Wettkampfanlage (I b). Das regionalligataugliche Stadion hat eine überdachte Sitztribüne für 1000 und eine Stehtribüne für 1800 Besucher. Es gibt gehörige Ausbaureserven. Die zwei Trainingsplätze bekommen Kunstrasen. Die Parkflächen sind für 570 Pkw-Stellplätze ausgelegt. Anfangs bezifferte eine in 2016 vorgelegte Kostenschätzung den Aufwand für das Projekt auf 7,6 Millionen Euro. Zuletzt standen 9,8 Millionen im Raum.

Anlässlich der zum Saisonstart im August geplanten Fertigstellung wird es ein offizielles Eröffnungsfest geben, das allerdings noch nicht fest terminiert ist. Und zwar mit allen beteiligten Firmen und allen Vereinen bei einem Tag der offenen Tür im gesamten Sportzentrum. „Das wird eine schöne Sause.“