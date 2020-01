Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Begleitmaterial für Interessierte

Begleitmaterial für den Deutschunterricht und für Interessierte stellt das Westfälische Landestheater Castrop auf seiner Homepage als PDF-Download zur Verfügung auf: westfaelisches-landestheater.de/theaterpädagogik/materialmappen.

In NRW gibt es vier Landestheater: das Westfälische Landestheater in Castrop, das Landestheater Detmold, das Landestheater Burghofbühne in Dinslaken und das Rheinische Landestheater in Neuss.