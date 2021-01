Bildung Beratung am Berufskolleg online, per Telefon oder Videochat

Velbert. Wegen der Corona-Pandemie muss das Berufskolleg Niederberg bei Anmeldungen und Inforationen neue Wege beschreiten. Fast alles geht online.

In diesem Schuljahr ist alles anders. „Aufgrund der coronabedingten Schulschließungen kann das Berufskolleg zur Zeit niemanden persönlich und vor Ort zu den diversen Optionen und zum Anmeldeverfahren an der Schule beraten, Möglichkeiten zum direkten Austausch mit uns gibt es aber trotzdem“, erläutert Studiendirektor Michael Koepsell die derzeitige Situation am BkN in Velbert.

Lehrer beraten persönlich im Chat

Tatsächlich sind die Lehrkräfte des Berufskollegs in der Langenberger Straße am Freitag, 29. Januar von 12 bis 16 Uhr und am Samstag, 30. Januar in der Zeit von 10 bis 13 Uhr telefonisch und auf Wunsch auch per Videochat erreichbar, um interessierte Schülerinnen und Schüler, deren Eltern sowie Berufstätige mit dem Wunsch nach Weiterbildung individuell und persönlich zu beraten. Zehn unterschiedliche Durchwahlnummern wurden dafür eingerichtet. Wer nicht nur hören, sondern auch sehen möchte, kann auf Wunsch per Videokonferenz seine Fragen adressieren.

29 Bildungsgänge an der Schule

„Die Gespräche im Vorfeld der Anmeldungen sind uns sehr wichtig, denn nicht alle wissen schon genau, wie es nach der Sekundarstufe I für sie weitergehen soll. Gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern überlegen wir dann, ob und welcher der 29 Bildungsgänge an unserer Schule am besten zu den Neigungen und Zukunftsplänen passt“, so Schulleiter Frank Flanze und verweist auf die Internetseite des BKN www.bknv.de , auf der alle Bildungsgänge erläutert sowie sämtliche Telefonnummern zu finden sind.

Im Schülerportal anmelden

Schülerinnen und Schüler, die sich bereits für einen Bildungsgang am Berufskolleg Niederberg entschieden haben und kein Beratungsgespräch wünschen, können sich ab dem 29. Januar erstmals auch nur per Schülerportal www.schueleronline.de anmelden. Die weiteren, für die erfolgreiche Anmeldung notwendigen Unterlagen sind auf dem Postweg einzureichen. Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.