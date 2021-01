Betrunkene baut Unfall in Nierenhof

Eine Velberterin hat in der Silvesternacht in Langenberg einen Unfall verursacht. Die Frau war betrunken gefahren und beim Abbiegen in geparkte Autos gekracht. Sie blieb unverletzt.

Langenberg Fahrerin bleibt unverletzt. Parkende Autos beschädigt. Mehr als 11.000 Euro Schaden.

In der Silvesternacht hat eine 33-jährige Velberterin auf der Bonsfelder Straße einen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden verursacht. Das teilt die Polizei nun mit. Glücklicherweise, so heißt es im Einsatzbericht, sei niemand verletzt worden. Gegen 3.20 Uhr war die Velberterin am 1. Januar mit ihrem Golf auf der Bonsfelder Straße unterwegs, als sie auf Höhe der Einmündung zur Hattinger Straße ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über ihren Wagen verlor. Die 33-Jährige geriet mit ihrem Auto beim Abbiegen von der Straße ab und prallte in gleich drei am Straßenrand geparkte Autos - die durch die Wucht der Kollision teilweise ineinander geschoben wurden.

Als die Polizei vor Ort den Unfall aufnahm, stellten die Beamten fest, dass die Verursacherin offenbar Alkohol getrunken haben musste. Ein Atemalkoholtest ergab dann auch einen Wert von rund 1,2 Promille (0,59 mg/l). Das hatte zur Folge, dass die unverletzte Frau ins Krankenhaus musste, da die Polizisten zur "beweissicheren Feststellung ihres Alkoholgehalts", wie es im Polizeibericht heißt, eine ärztliche Blutprobe angeordnet hatte. Zudem wurde ihr Führerschein beschlagnahmt. Insgesamt entstand bei dem Unfall laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von mehr als 11.000 Euro.