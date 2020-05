Beute von Kfz-Dieben wird immer teurer und wertvoller

Beim „Diebstahl von Kraftwagen“, wie die Autoklau-Sparte in den Jahresberichten der Kreispolizeibehörde Mettmann zur jeweiligen Kriminalitätsentwicklung immer heißt, gibt es eine eindeutige Tendenz: Die Werte werden immer teurer. So die Auskunft von Patrick Pilzecker, demzufolge diese Delikte allemal ein ständiges Thema sind. Der Sachbearbeiter Kfz weiß allerdings auch um die aktuellen Corona-bedingten Nöte mancher Täter(-Gruppen). Für die sind einige Grenzen nämlich genauso dicht wie für alle anderen Bürger mit weißer Weste.

Bestellen Sie hier unseren Velbert-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Unter falschen Versprechungen anwerben

Ein Teil der gestohlenen Fahrzeuge gehe ostwärts – bei Oldtimern auch nach China –, vielfach aber ebenfalls via Niederlande/Belgien zu den Frachthäfen Rotterdam bzw. Antwerpen und dort aufs Schiff. „Was es auch gibt, ist Richtung Balkan“, berichtet der Kriminalhauptkommissar des KK 15, der mit seinen beiden Kollegen seit 2015 zentral bei der Behörde in Mettmann arbeitet. Etliche Autos gingen auch ins Baltikum und würden dort häufig zerlegt. Diebstahl auf Bestellung? „Klar, das gibt es natürlich auch.“ Ein Klassiker sei etwa das Anwerben unter falschen Versprechungen. Da werde jemand aus Litauen angeblich als Bauhelfer in Deutschland gebraucht, hier jedoch alsbald geschult, wie er ein fest installiertes Navi ausbaut.

Premium-Segment und SUVs

Patrick Pilzecker ist Kriminalhauptkommissar und Sachbearbeiter Kfz bei der Kreispolizeibehörde in Mettmann. Foto: Kreispolizei Mettmann

Die Anzahl der geklauten Kfz sei über die Jahre ungefähr gleich geblieben, aber es verschiebe sich immer mehr zu „noch teurer, noch hochwertiger“. Ein Schwerpunkt sei das Premium-Segment, SUVs würden bevorzugt, berichtet Pilzecker und nennt Marken wie Mercedes, Audi und BMW. „An Porsche wird eigentlich alles gestohlen.“ Darüber hinaus auch ältere Fahrzeuge; „das kommt dann auf Motorleistung, Ausstattung und Pflegezustand an“.

Günstige Gelegenheit, günstiger Ort

Wie und wo? „Meistens von Zuhause weg und in besseren Vierteln, wo die Wagen oft gut sichtbar sind. Am liebsten Viertel ohne Durchgangsverkehr und entsprechende Zeugen.“ Die in der Regel überörtlich agierenden Täter verfügten über das erforderliche technische Verständnis sowie nötige Equipment. „Ein einfacher Kleinkrimineller schafft das nicht, der würde einen neuen BMW nie gestartet kriegen.“ Bevorzugte Tatzeiten seien werktags und über Nacht. Es zähle vor allem eine günstige Örtlichkeit und eine günstige Gelegenheit. „Es gibt immer mal Schwerpunkte, aber die wechseln mit dem Wechsel der Banden.“ Keyless-Go auszutricksen und mittels einer Signal-Weiterleitung zu überbrücken, sei für Profis kein Problem. Das erfordere lediglich mindestens zwei Täter.

Gutgläubig Diebesgut gekauft

Tätern das Leben schwerer machen Zwecks Prävention rät Patrick Pilzecker dazu, beim Keyless-Go ein entsprechendes, mehrfach in Alufolie gehülltes Etui zur Aufbewahrung des „Schlüssels“ mit dem Chip zu nutzen. Auch wenn das den Komfort-Gedanken ziemlich ad absurdum führe. Prinzipiell sei eine Einzelgarage empfehlenswert. „Die werden extrem selten angegangen.“ Nachteil: Ein SUV sei dafür meistens zu groß. „Die Leute sollten die Ortungsdienste nutzen und aktivieren, die vom Hersteller angeboten werden“, sagt er weiter. Eine zusätzlich verbaute Alarmanlage könne sehr effektiv sein.

Der Kriminalhauptkommissar kennt auch Fälle, bei denen der gestohlene Wagen mit einer falschen Identität und Papieren versehen und an einen gutgläubigen Menschen verkauft wurde, „der dachte, Eigentum zu erwerben“. Der stehe plötzlich mit leeren Händen da, wenn der Diebstahl aufgeklärt und ihm der Wagen weggenommen werde. Die Aufklärungsquote sei nämlich „vergleichsweise gut. Wir haben schon eine interessante Spurenlage im Fahrzeug, aber das ist ja erst einmal weg.“ Werde es gefunden, könne man aber Spuren suchen, sichern und auswerten.

Betrug und Unterschlagung nehmen zu

„Nach meinem Eindruck nimmt derzeit das betrügerische Erlangen zu, und zwar von vornherein so angelegt und mit voller Absicht“, erzählt Pilzecker. Dabei würden beispielsweise falsche Papiere beim Kauf vorgelegt. Eine Zunahme gebe es ferner bei der Unterschlagung, wenn also z. B. ein Mieter den Leihwagen weder zum vertraglich vereinbarten Zeitpunkt noch später zurückgebe.