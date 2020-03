Velbert. Nach mehreren Anläufen hat sich auch in Velbert eine Senioren-Union gegründet. Sie etabliert sich, will Bürgern ab 60 eine Stimme verleihen.

„Ich bin so froh, dass es weiter geht“, seufzt Siegfried Giesenhaus, „sonst wäre ja alles umsonst gewesen.“ Der bald 80-Jährige, manchem wohl noch als FDP-Ratsherr aus den Jahren 2009 bis 2014 in Erinnerung, hat im Sommer 2018 die Senioren-Union (SU) in Velbert maßgeblich mit aus der Taufe gehoben. Er übernahm zum Start den Vorsitz, und es war eine klare Sache, dass das zeitlich befristet der Fall sein würde. Nunmehr ist die Nachfolge-Frage geklärt, steht Brigitte Schmidt an der Spitze der Senioren-Union.

Eine neue Herausforderung

„Ich muss wohl irgendwie aufgefallen sein“, sagt die 68-Jährige und lacht. In der Tat, erinnert sich Giesenhaus, und irgendwann sei man halt auf sie zugegangen und habe sie gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, im Vorstand mitzuwirken. Konnte sie, macht sie jetzt. Seit fünf Jahren sei sie nicht mehr berufstätig und habe nun „ein bisschen was für den Kopf“ gebraucht. Und eben auch eine neue Herausforderung.

Wissen und Erfahrungen nutzen

Schmidt will sich vor allem um jüngere Senioren bemühen und sie ansprechen. „Immer mehr gehen mit 63 in den Ruhestand. Und dann nur noch Kaffeetrinken gehen? Das kann’s doch nicht sein!“ Die Menschen hätten viel Wissen und wertvolle Erfahrungen, da sei’s schade drum, wenn das ungenutzt bleibe. Außerdem müssten Senioren und ihre Interessen ordentlich vertreten werden: „Wir werden schließlich immer mehr.“

Um die Leute kümmern

Um Velbert herum habe es schon mehrere Senioren-Verbände der CDU gegeben, erzählt Giesenhaus, „ganz erfolgreich“ in Heiligenhaus mit 160 Mitgliedern, „aber die sind uns ja auch 25 Jahre voraus“. Ebenso in Wülfrath, Ratingen und weiteren Städten. Anläufe vor Ort seien hingegen wiederholt im Sande verlaufen, bis die Geschäftsführung und der Partei-Vorsitzende René Hofmann – ihm war es ein dringendes Anliegen, Bürgern ab 60 Jahren eine Stimme zu verleihen – einen erneuten Vorstoß gemacht hätten. „Von uns gibt’s ja wirklich immer mehr“, so Siegfried Giesenhaus, „wir müssen uns einfach mal um die Leute kümmern.“

Klassisch die CDU wählen

„Mein besonderes Anliegen ist es, die Zusammenarbeit und den Dialog zwischen Jung und Alt zu verstärken. Davon profitieren wir gleichermaßen“, erklärte er damals. Zudem wolle er neue Organisationsformen für die Mitarbeit älterer Bürger entwickeln. Natürlich habe es auch den ganz pragmatischen Ansatz gegeben, dass „sehr viele ältere Menschen eben klassisch die CDU wählen“.

Stammtisch ist etabliert

Er sprach ihm gut bekannte Leute an, darunter auch ehemalige Kommunalpolitiker, und scharte schließlich zehn um sich. Dazu zählten u. a. Bernd Tondorf, Hans Küppers und Klaus Schmitz. „Dann haben wir uns gegründet.“ Zur festen Einrichtung wurden rasch die Touren, vor allem aber der Stammtisch, jeden zweiten Mittwoch im Monat im Stammlokal „Bürgerstube“. „Wir haben immer tolle Referenten.“ Dort gibt’s inhaltlich und thematisch eine Mischung aus Beratung, Aufklärung und Lebenshilfe – möglichst alltagstauglich – sowie lokal bekannte Köpfe. Tja, und bei einem Nachmittag über „Alte Stadtansichten“ mit Manfred Bolz, Horst Borrmann und Siegfried Wieseke fand dann auch Brigitte Schmidt dank des Hinweises im WAZ-Lokalteil zur Senioren-Union. So wie insgesamt rund 650 Teilnehmer in 2019.

Kreisrund im Frühling

Aktuell laufen die Vorbereitungen für den Stand beim Europatag im Mai und für eine Kreisrundfahrt im April mit den Schwerpunkten Ratingen (Museum Cromford, Poensgenpark) und Mettmann (Kaffeerunde mit dem Landrat). Beim nächsten Treffen am Mittwoch, 11. März, um 17 Uhr ist im Restaurant „Bürgerstube“, Kolpingstraße 11, erneut Christoph Stiefel zu Gast. Der Notar referiert über das Thema Erbrecht. Die Teilnahme an dem Stammtisch ist kostenlos; eine Anmeldung ist nicht erforderlich, jedermann ist willkommen.

Es geht auch ohne Parteibuch

Mitglied kann jeder werden, der das 60. Lebensjahr vollendet hat. Rund 40 sind’s mittlerweile. Auch ohne eine CDU-Parteizugehörigkeit kann man der SU beitreten. „Wir haben auch Leute dabei, die nicht in der CDU sind und bestimmt was anderes wählen“, sagt Giesenhaus. Mitglieder des geschäftsführenden Vorstands müssen allerdings ein Parteibuch haben.

Interessenten melden sich per E-Mail unter brigitte-schmidt-velbert@t-online.de sowie in Kürze auch brigitte.schmidt@cdu-velbert.de.