Corona: Altenheime in Langenberg bereiten Öffnung vor

Langenberg. Die Senioreneinrichtungen in Langenberg bereiten sich auf die Öffnung für Besucher vor. Die Prozeduren sind kompliziert und bedeuten viel Aufwand

Geht es nach NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU), dann dürfen zum Muttertag am Sonntag Besucher in die Pflegeeinrichtungen des Landes zurück. Viele Angehörige, die ihre Mutter oder den Opa wochenlang maximal am Fenster der jeweiligen Einrichtung gesehen oder gesprochen haben, dürften sich freuen.

Doch ganz so einfach ist das dann doch nicht, sagt Andrea Wissemann. Sie leitet das Haus Meyberg der Arbeiterwohlfahrt (Awo). „Wir mussten erst einmal ein Konzept erarbeiten, um die Hygienevorschriften bei Besuchen einhalten zu können.“

Bewohnerbeirat mit einbezogen

Abwechslung für die Besucher von Haus Meyberg: Die Einrichtung in Velbert-Langenberg hatte beispielsweise Besuch von einem DJ. Foto: Karin Engelen / Awo Velbert

Denn einfach ein Zelt auf die Wiese stellen, „das ist an den Eisheiligen keine gute Idee.“ Außerdem müsse jeder, der auf die Terrasse wolle, durchs Haus. „Das geht also nicht.“ Gemeinsam mit dem Bewohnerbeirat haben die Mitarbeiter nun in den letzten Tagen also ein Verfahren erarbeitet, das Besuche möglich macht.

Allerdings: Eine Öffnung zum Muttertag gibt es nicht. „Das hat sogar unsere Beiratsvorsitzende gesagt“, berichtet Andrea Wissemann. „Wir hätten es bislang geschafft, das Virus aus unserer Einrichtung rauszuhalten, da wollen wir jetzt nicht am Muttertag alle möglichen Menschen durchs Haus laufen lassen.“

Besuch erst ab Montag möglich

Und daher ist ein Besuch im Haus Meyberg erst ab Montag möglich. Dafür muss zunächst am Telefon ein Termin abgesprochen werden. „Dafür haben wir eine eigene Telefonnummer geschaltet und eine Person abgestellt, die sich um die Koordination kümmert“, erläutert Andrea Wissemann.

Der Besucher oder die Besucherin – maximal zwei Besucher pro Bewohner sind gestattet – werden zudem über die Hygienevorschriften belehrt und es findet ein Kurz-Screening statt, also eine Abfrage, ob die Person gesund ist oder möglicherweise Kontakt zu . In die Einrichtung dürfen Besucher nur mit Mund-Nase-Schutz und nach gründlicher Desinfektion besonders der Hände.

Umständliche Prozedur muss eingehalten werden

„Wir führen die Besucher dann durch ein Treppenhaus in die Cafeteria, die Bewohner durch ein anderes Treppenhaus.“ Die Tische in der Cafeteria sind vorbereitet, ein Spuckschutz ist installiert, die Abstände wurden vergrößert. Der Abstand muss auch eingehalten werden, Umarmungen sind nach wie vor nicht möglich. „Nach dem Gespräch müssen die Besucher dann auf dem direkten Weg unser Haus wieder verlassen, die Bewohner werden – wenn sie möchten – zu ihrem Zimmer zurück begleitet.“

Der Senioren-Park Carpe Diem in Velbert-Langenberg: Besuche von Angehörigen sind nach vorheriger Terminabsprache nun wieder möglich. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Danach muss ein Mitarbeiter den Spuckschutz, den Tisch und die Plätze desinfizieren. „Zusätzlich müssen wir darauf achten, dass sich unterschiedliche Besucher im Foyer nicht begegnen“, sagt Andrea Wissemann. ein Riesenaufwand also. „Es müssen sich jetzt einfach alle an diesen Ablauf halten, sonst müssen wir das wieder beenden.“ Besuche sind zwischen Montag und Freitag von 10 bis 15 Uhr möglich.

Im Carpe Diem können auch Termine gemacht werden

Nicht viel anders sieht es im Carpe Diem aus. Auch hier müssen die Angehörigen telefonisch Besuchstermine vereinbaren. Dafür brauchen sie sich lediglich in der Verwaltung des Hauses melden. Es gibt sogar die Möglichkeit, sich außerhalb der Einrichtung zu treffen. Zwar sind hier an der Hauptstraße auch schon Besuche zum Muttertag möglich, aber: Die Termine sind bereits alle ausgebucht.