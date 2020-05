Die Türen zu fast allen voll besetzten Büros stehen offen, auf dem Gang dazwischen sind längs der Wände Tischchen platziert mit bunten Ablagekörben. Fürs Zwischenlagern und die Weiterbearbeitung der Unterlagen der Corona-„Fälle“. – Das Kreis-Gesundheitsamt in Mettmann, zu „normalen“ Zeiten eher weniger beachtet, ist durch die Pandemie jäh ins Rampenlicht gerückt und hat jetzt geradezu eine Schlüsselrolle. Sein Leiter sieht die sich immer schneller ausweitenden Lockerungsübungen, also die Aufgabe von im März getroffenen Vorkehrungen, sehr kritisch. Dr. Rudolf Lange: „Ich bin in echter präventiver Sorge.“

Bestellen Sie hier unseren Velbert-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Den Fuß besser auf der Bremse lassen

Amtsleiter Dr. Rudolf Lange sieht auch der zweiten und dritten Welle mit Sorgen entgegen. Foto: Kreis Mettmann

„Was wir zurzeit haben, ist die Rendite bzw. der Erfolg der Schutzmaßnahmen, die wir in den vergangenen Wochen gemacht haben. Wäre das nicht geschehen, sähe unsere Welt anders aus“, sagt er. Wenn man jedoch „zu schnell zu viel“ nachlasse, „reißen wir ein, was wir geschaffen haben. Wir haben im Moment niedrige Zahlen; das könnte zu dem Irrtum führen, wir hätten die Sache bewältigt.“ Und dann bemüht der Facharzt für öffentliches Gesundheitswesen sowie Sozial- und Umweltmedizin das Bild eines Autofahrers, der bremsend einen Berg herunterfahre. Wenn der nun seinen Fuß von der Bremse nähme...

Entwicklung gesehen und gehandelt

„Echte Sorge“ hat der 64-Jährige, der das Amt schon seit anderthalb Jahrzehnten führt, nicht zuletzt vor der zweiten und dritten Welle. Die werde nämlich weniger merklich kommen. Bei der ersten habe man den Vorteil gehabt, früh von dem Geschehen in China erfahren zu haben. „Wir konnten die Entwicklung sehen, mitverfolgen und entsprechend handeln.“

Bis zu 80 „Virenjäger“ sind im Einsatz

Zahl der Sterbefälle ist vergleichsweise höher Die Infizierten-Zahlen im Neanderland sind nach Auskunft des Gesundheitsamtes mit anderen Kommunen durchaus vergleichbar. Allerdings habe der Kreis Mettmann eine deutlich höhere Zahl an Sterbefällen. Das sind Rudolf Lange zufolge „zum Großteil schicksalhafte und auch zusammenhängende Fälle“, etwa in Pflegeheimen Bei ihrer Arbeit nehmen die Mitarbeiter jetzt auch zunehmend Senioren- und Behinderteneinrichtungen in den Fokus, weil es sich dort „um besonders gefährdete Gruppen handelt“.

In „Friedenszeiten“ bindet die so genannte Ermittlungstätigkeit im Amt gerade mal eineinhalb Stellen. Gegen Corona sind nunmehr bis zu 50 Mitarbeiter in Sachen Kontaktverfolgung im Einsatz; zählt man die Verwaltungsleute hinzu, sind es sogar 70 bis 80. Die Mitarbeiter rufen die Bürger an, die sich mit dem Virus infiziert haben, und nehmen die Recherchen auf. „Ich konnte aus dem Stand raus die Kapazitäten aufstocken. Viele teilzeitangestellte Ärztinnen arbeiten und schaffen ohne zu diskutieren einfach Vollzeit.“ Zudem kam Verstärkung aus der Kreisverwaltung, gab’s personelle „Amtshilfe“ vom Medizinischen Dienst der Krankenkassen und Arbeitsagentur, hat der Bund die zehn angeforderten Containment-Scouts zur Unterstützung geschickt, die Berlin auch bezahlt. Der normale Dienst ist fast komplett eingestellt.

Recherchiert wird per Telefon

Die Nachforschungen laufen fast ausschließlich per Telefon, Hausbesuche sind die Ausnahme. „Ich möchte nicht ausschließen, dass nicht immer die Wahrheit gesagt wird“, antwortet Rudolf Lange auf Nachfrage. Er kalkuliert auch ein, dass Leute trotz Anzeichen ganz bewusst keinen Arzt aufsuchten, um den Konsequenzen wie Quarantäne etc. zu entgehen. Umso ausdrücklicher appelliert er an alle: „Nehmen Sie bitte Ihre Verantwortung wahr!“

Erfolg hat zwei gewichtige Gründe

Die Effizienz flächendeckender Tests, wie sie manche fordern, beurteilt der Experte skeptisch. Zum einen sei dafür die Fallfindungswahrscheinlichkeit viel zu gering, zum anderen müssten die Tests ja laufend wiederholt werden. Drittens bestehe die Gefahr, dass ein negativer Test missverstanden werde und beispielsweise zu allzu großer Sorglosigkeit verleite. Das bisher Erreichte sei zu einer Hälfte ein Erfolg der Kontaktbeschränkungen und zur anderen der getroffenen Absonderungsmaßnahmen, z. B. der Quarantäne für Infizierte und Ansteckungsverdächtige.

Hoffnung auf einen Impfstoff

Lange sieht das Kreis-Gesundheitsamt „vergleichsweise gut aufgestellt“ und betont, dass das Thema Gesundheit hier ohnehin ziemlich hoch angesiedelt“ sei. „Ich möchte mit Kollegen in anderen kleinen Ämtern nicht tauschen.“ Allerdings sagt er auch: „Ich kriege keine Ärzte, weil sie in Krankenhäusern mehr verdienen.“ Sein letztes Dienstjahr habe er sich so nicht vorgestellt. Für die verbleibenden Monate wünscht er sich die „Perspektive, dass ein Impfstoff kommt“. Um die fällige Massenaktion sinnvoll durchzuführen, hoffe er, die zu Bioterrorismus-Zeiten eingerichteten Impfstellen nutzen zu können.

Viel Lehrgeld gezahlt

Und sein langfristiger Wunsch? „Dass das Amt dauerhaft gut aufgestellt ist. Wenn diese Krise mal bewältigt ist, darf man nicht vergessen, dass die nächste Krise kommen kann.“ Man habe bei Corona in den ersten drei, vier Wochen viel Lehrgeld gezahlt.

Der Kreis unterhält eine Corona-Hotline; sie dient vorrangig zur Abklärung eines Untersuchungsbedarfs: (mo bis fr 8 bis 19, sa/so 10 bis 14 Uhr. Die Corona-Praxen sind für Menschen mit Corona-typischen Krankheitszeichen – insbesondere Fieber und Atembeschwerden – gedacht. Termine können werktags von 9 bis 16 Uhr vereinbart werden: Corona-Praxis Ratingen, .