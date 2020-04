Corona: Bei versäumter Geldstrafe droht vorerst keine Haft

Velbert. Wer in Freiheit ist, muss vorerst nicht ins Gefängnis, wenn es nur um offene Beträge geht. Vohwinkel unterbricht vielfach laufende Haftstrafen.

Dirk Lotze

Wer in Velbert und Heiligenhaus eine Geldstrafe oder Bußgeld nicht bezahlt, kommt vorerst nicht mehr in Haft. Die Staatsanwaltschaft Wuppertal führt einen entsprechenden Erlass des Justizministeriums um. Das bestätigte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert.

Gleichzeitig unterbricht das auch für den Kreis Mettmann zuständige Gefängnis in Wuppertal-Vohwinkel die Haft für Verurteilte, die kurze Strafen verbüßen oder ohnehin bald entlassen würden – solange die keine Sexualstraftaten begangen haben und weitere Bedingungen erfüllt. Die Landesregierung will eine Ausbreitung des Corona-Virus in den Gefängnissen zu unterbinden.

Wer auf freiem Fuß ist, bleibt es auch

Freiheitsentzug als Ersatz für unbezahlte Geldstrafen ist unter normalen Umständen das letzte Mittel, stellt Staatsanwalts-Sprecher Baumert klar. Vorübergehend gelte wegen der Virus-Ausbreitung: „Wer auf freiem Fuß ist, wird nicht zum Haftantritt geladen.“ Die Staatsanwaltschaft wende bestehende Gesetze an, um die Vorgaben zu erfüllen.

Warnschussarrest wird weiter angeordnet

Zusätzlich entfällt nun auch vorübergehend ein Teil der neuen Ladungen zum Jugendarrest – einer Freiheitsentziehung für bis zu vier Wochen am Stück, für den die Amtsgerichte und Jugendarrestanstalten zuständig sind. Bestehen bleibt laut Ministerium der sogenannte Warnschussarrest nach Jugendrecht: Eine kurze Arrestzeit neben einer Bewährungsjugendstrafe, die einem Verurteilten zur Erziehung seine Lage verdeutlichen soll.

Virus kann nur von außen kommen

Zur Situation im Gefängnis Wuppertal-Vohwinkel erläutert die Anstaltsleitung: Die Corona-Krise trifft die Bediensteten, die den Betrieb aufrecht erhalten müssen, wie die Inhaftierten, denen zusätzliche Einschränkungen auferlegt sind. Das Corona-Virus könne grundsätzlich nur von außen ins Gefängnis hinein gebracht werden – und das solle verhindert werden.

Private Besuche der Häftlinge sind nicht möglich

Das Ergebnis: Es gibt keine privaten Besuche mehr und keine Gruppenangebote von Außenstehenden. Zum Ausgleich sind mehr Telefonate möglich. Neue Gefangene, egal woher, würden für die ersten zwei Wochen von den Anderen getrennt, um Ansteckungen zu verhindern. Ansonsten gebe es aber kein striktes Kontaktverbot, wie außerhalb der Anstalten. Das sei nicht nötig und zusätzlich gelte: „Die Gefangenen befinden sich ohnehin aufgrund ihrer Freiheitsentziehung und den damit verbundenen Konsequenzen in einer besonders angespannten Situation.“

Erneute Ladung zum Strafantritt

Aktuell befinden sich in Wuppertal 278 Inhaftierte. Für 54 Gefangene kann eine Haftunterbrechung geprüft werden, 27 haben das bereits beantragt, neun davon wurden bereits entlassen. Möglich ist das bei Gefangenen, die weniger als 18 Monate Freiheitsstrafe verbüßen oder Geldstrafe absitzen und die weitere Vorgaben erfüllen: so müssen Wohnung und Lebensunterhalt gesichert sein. Die Anstaltsleitung macht klar: „Wenn sich die Situation entspannt hat, werden die in diesem Rahmen entlassenen Gefangenen eine erneute Ladung zum Strafantritt erhalten. Sie müssen dann den Rest der Strafe weiter verbüßen.“ Das gelte dann bei Geldstrafen, wenn die Betreffenden die Zeit nicht genutzt haben, den offenen Betrag zu bezahlen.