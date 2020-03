Corona: Druckerei in Velbert produziert auch Schutz-Scheiben

Neviges. „Studio b.“, Druckerei und Zentrum für Werbetechnik in Velbert, stellt Artikel zum Corona-Schutz her. Faltblätter für die gute Tat sind kostenlos

Messekataloge, Prospekte, Einladungskarten, Veranstaltungs-Flyer, Banner und Plakate: Es gibt im Bereich Werbung nichts, was Martin Bürgener und sein Team vom „Studio b.“ nicht drucken und herstellen. Seit knapp zwei Wochen kommen noch Plexiglasscheiben, Klebestreifen für den Boden und diverse andere Artikel mit der Aufschrift „Bitte Abstand halten“ hinzu: Das „Studio b.“ in der Kirchstraße in Tönisheide bietet alles an, damit Geschäftsleute im Kampf gegen die Corona-Pandemie ihre Sorgfaltspflicht erfüllen können – zum Schutz der Mitarbeiter und der Kunden.

„Ja, wir haben schnell reagiert. Plötzlich machen wir Produkte, die man im Leben nicht auf dem Schirm hatte“, sagt Firmenchef Martin Bürgener (54) und spricht aus, was viele denken: „Man wacht morgens bei schönstem Wetter auf und hat sofort das Gefühl, man sei im falschen Film.“

Lieferungen bis nach Hamburg

Viel zu tun an der Fräse hat in diesen Tagen Lukas Hornscheidt. Der Mitarbeiter bringt hier Kunstglas-Scheiben auf Maß. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Einige Räume seiner 440 Quadratmeter großen Firma sind zurzeit verwaist. Ruhig ist es auch in Teilen der Produktion. „Im Bereich Digitaldruck haben wir einen Umsatzeinbruch von 80 Prozent“, so Bürgener. Wer lässt schon in Zeiten wie diesen Einladungskarten drucken? Dafür hat Mitarbeiter Lukas Hornscheidt vorn an der Fräse umso mehr zu tun. Am Vortag wurden hier 30 Plexiglas-Vorrichtungen für den Theken- und Kassenbereich zugeschnitten und angefertigt. „Wir kommen kaum hinterher, im Moment gibt es in dem Bereich einen Material-Lieferengpass“, sagt Martin Bürgener, der die Scheiben und viele andere Produkte für den Kampf gegen eine weitere Verbreitung des Virus bis nach Bielefeld und Hamburg liefert. Überall dort, wo seine Kunden aus der näheren Umgebung Filialen haben.

T-Shirts mit Firmenlogo

Velbert Kostenlos für die Nachbarschaftshilfe Wer auf Velberter Stadtgebiet eine Nachbarschaftshilfe organisiert und kostenfrei bis zu 100 Flyer gedruckt haben möchte: Einfach eine Datei mit dem Flyer im PDF-Format senden an info@studiob-velbert.de. Der Druck- und Mediendienstleister „Studio b.“ hat 14 Mitarbeiter und ist seit 1996 an der Kirchstraße in Tönisheide ansässig. Mehr auf www.studiob-velbert.de oder 02053 9793-0.

Fußbodenaufkleber, damit in der Schlange der gebotene Abstand eingehalten wird. Aufstellschilder und Plakate mit Aufklärungstexten, wie man am besten die Hygiene-Regeln einhält. Nicht zu vergessen T-Shirts mit der Aufschrift. „Halten Sie bitte Abstand“ – die Palette an Produkten ist groß. „Viele Firmen haben den Anspruch, diese ganzen Maßnahmen aus einem Guss zu präsentieren und wollen dabei auch nicht auf ihr Firmenlogo verzichten.“ Der „Studio b.“-Geschäftsführer berät auch hier individuell. Wer den Auftrag nicht am Telefon erteilt, sitzt im Besprechungsraum auf der anderen Seite der selbst entworfenen Schutzscheibe.

Mit 18 Jahren der eigene Chef

Das Unternehmen „Studio b." hat seinen Sitz in der Kirchstraße in Tönisheide. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Natürlich stopfe dieser unerwartete Boom auch ein wenig das Auftragsloch. Als zeitgleich sämtliche Messen abgesagt worden seien, sei das schon ein „ganz, ganz heftiger Schlag“ gewesen. „Von jetzt auf gleich gab es keine Aufträge mehr aus Frankreich und Spanien“, sagt Martin Bürgener, der seit seinem 13. Lebensjahr leidenschaftlich gern fotografiert und gerade mal 18 Jahre alt war, als er sich mit „Studio b.“ selbstständig gemacht hat. Die verschiedenen Produkte zur Corona-Krise machen etwa 15 Prozent des Gesamtangebots aus. Viel mehr, so Bürgener, müsse es auch nicht werden. „Im Bereich Werbetechnik, dazu gehören alle möglichen Schilder, Tür- und Autobeschriftungen, kommen jetzt in der wärmeren Jahreszeit auch noch die Außenmontagen hinzu. Und diesen Kunden kann ich jetzt nicht sagen: Ich hab keine Zeit.“

Kostenlose Flyer für die gute Tat

Arbeit gibt’s also reichlich in der Kirchstraße. Trotzdem arbeiten Martin Bürgener und sein Team für eine gute Sache kostenfrei. Wer in der Corona-Krise eine Nachbarschaftshilfe auf die Beine stellt und dies nicht nur online bekannt machen möchte, kann bei „Studio b.“ bis zu 100 Flyer in Auftrag geben, ohne dafür zu bezahlen. „Man kann ja nicht alle Senioren digital erreichen. Da sind Flyer eine gute Möglichkeit.“