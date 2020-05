Corona: Erster Gottesdienst nach der Pause beglückt Besucher

Kein Singen, Mundschutz auf – aber endlich wieder Gottesdienst in der Stadtkirche: „Gemeinde trotz(t) Corona“, so heißt es schon im Gemeindebrief der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde in Neviges. Offensichtlich haben sich die Gottesdienstbesucher am Sonntagmorgen das auch zu Herzen genommen. In Anbetracht der Abstandsregeln, die in allen Kirchen eingehalten werden müssen, ist die Stadtkirche zum ersten Gottesdienst nach der Corona-Zwangspause richtig gut gefüllt. Doch einfach sonntags zum Beten kommen – das war einmal. Im Vorfeld mussten sich alle Besucher telefonisch anmelden und einige Daten angegeben. Vor dem Gottesdienst bekam jeder Besucher einen Platz zugewiesen – natürlich mit dem benötigten Abstand zum Sitznachbarn.

Maskenpflicht beim Beten

Abstand halten war das Gebot der Stunde in der Stadtkirche. Vieles war ungewohnt, doch die Besucher haben diesen ersten Gottesdienst genossen. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Auch während des Gottesdienstes herrschte Maskenpflicht für alle, ein ungewohntes Bild, das allerdings mehr und mehr zur Normalität wird und dazugehört. „Wir freuen uns, dass wir heute Gottesdienst feiern könne, wenn auch mit Abstrichen“, leitet Pfarrer Detlef Gruber den Gottesdienst ein. So ist unter anderem das Singen für die Gemeinde tabu – denn nachweislich könnten in der Gemeinschaft beim intensiven Ausatmen Viren verbreitet werden. Daher müssen laut Verordnung des Landes vorerst auch die Proben in den Chören noch ausfallen.

Im Stillen mitgesungen

Gänzlich auf Gesang und Musik verzichtet wird aber nicht. „Wir singen im Stillen mit.“, erklärt der Pfarrer. Die Musikerin der Gemeinde sang allein vor, der Text konnte auf einer Leinwand mitgelesen werden. Einzelne Strophen wurden gemeinsam gesprochen. Genauso geordnet wie es in die Kirche hinein ging, ging es nach dem Gottesdienst auch wieder heraus.. Die Besucher, die gekommen sind, waren froh, dass sie wieder einmal persönlich dabei sein durften. „Es war gut gemacht.“, meint Hannelore Balzer im Anschluss. Sehr gefehlt habe ihr allerdings der Gesang, ohne sei es nun mal nicht ganz dasselbe.

Großes Online-Angebot

Anmelden per Telefon Für die kommenden Gottesdienste sonntags um 10.15 Uhr in der Stadtkirche müssen sich Interessierte anmelden unter 02053-5032652. Dabei auf dem Anrufbeantworter Name, Adresse und Telefonnummer hinterlassen. Eine Teilnahme ohne Anmeldung ist nicht möglich, da die Teilnehmer über eine Liste nachvollziehbar sein müssen. Im Moment ist der Zutritt auf 32 Besucher beschränkt. Es herrscht Mundschutz-Pflicht. Wer keinen Platz mehr findet, kann sich den Gottesdienst auch im Nachhinein auf YouTube auf der Homepage ansehen: www.ev-kirche-neviges.de.

Susanne Gruber, die Ehefrau des Pfarrers, war auch in der Stadtkirche dabei und findet: „Es war schön, wieder zusammen Gottesdienst zu feiern. Nach so einer längeren Pause hört man alles ein bisschen bewusster.“ Hannelore Balzer hat versucht, trotzdem viel vom Gemeindeleben mitzubekommen: „Die letzten Wochen habe ich mir Gottesdienste immer übers Handy angehört.“ Tatsächlich bot die evangelisch-reformierte Kirchengemeinde in letzter Zeit ein breitgefächertes Online-Programm an: So gab es Gottesdienste, die auf YouTube übertragen wurden, Projekte für Jugendliche und auch Schulgottesdienste.

Auch künftig Gottesdienste im Internet

Auch in der analogen Welt gab es Ideen, die Zeit ohne Gottesdienste zu überbrücken: So hatte Pfarrer Detlef Gruber spezielle Anleitungen für die Hausandacht in den eigenen vier Wänden verfasst. Wer sie nicht online abrufen konnte oder wollte, fand sie im Briefkasten. „Das alles wurde gut angenommen“, zieht Susanne Gruber zufrieden Bilanz. So gut, dass auch künftige Gottesdienst auf dem YouTube Kanal der Gemeinde mit dem Namen „Ev. Kirche Neviges“ hochgeladen werden. „Leute, die sonst normalerweise nicht in den Gottesdienst kommen, haben ihn jetzt auf YouTube gesehen“, stellt Gruber fest.