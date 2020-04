Corona: Evangelische Gemeinde bereitet Karwoche vor

„Wenn Dietrich Bonhoeffer sich Ende 1944 ‚von guten Mächten treu und still umgeben‘ fühlte, so dürfen wir das auch in dieser Zeit des ‚social distancings‘ sein.“ Nicht nur damit erinnert der ehemalige Presbyter der Evangelischen Kirchengemeinde Langenberg, Harald Grünendahl, an die Karwoche, die eigentlich mit einen umfangreichen Programm Dietrich Bonhoeffer gewidmet war.

Auch wenn persönliche Treffen aufgrund behördlicher Schutzmaßnahmen derzeit nicht stattfinden können, so sei man doch im Glauben verbunden. Damit meldete sich fast gleichzeitig Pfarrer Jens Blaschta mit Angeboten, über die sich die Gemeindemitglieder viele Gedanken gemacht haben. „Die Evangelische Kirchengemeinde Langenberg macht aktuell mehrere Angebote, die angepasst in der ganz realen Welt stattfinden.“

Schwerpunkt von Gründonnerstag bis Ostersonntag

Der besondere Schwerpunkt liegt dabei in der Zeit von Gründonnerstag bis Ostersonntag. So lädt die Gemeinde am Gründonnerstag, 9. April, zum gemeinschaftlichen Gedenken an Bonhoeffer ein, dessen Ermordung durch die Nationalsozialisten sich jährt.

Suse und Harald Grünendahl gehörten zu dem Organisationsteam der Gemeinde, das sich rund um diese Gedenkwoche gebildet hatte. So ganz können sie die gemeinsame Gedenkfeier nicht aufgeben und es wird einmal mehr deutlich, wie viel Kreativität sich in der Not zeigt. In ihrer Mail rufen die beiden zum räumlich distanzierten, gemeinsamen Singen auf, senden Text und einen Youtube-Link gleich mit.

Gemeinsam am Fenster singen

„Stimmt am Donnerstag alle in diesen großen Chor mit ein“, bitten die Grünendahls. Pfarrer Blaschta teilt dazu mit: „Um 19.30 Uhr läuten die Kirchenglocken, um 19.40 Uhr sind dann alle Langenbergerinnen und Langenberger eingeladen, an ihren Fenstern miteinander das bekannte Bonhoeffer-Lied ‚Von guten Mächten wunderbar geborgen‘ zu singen.“

Der Text ist eigens dafür auf der Webseite der Kirchengemeinde eingestellt: www.ekgla.de/neuigkeiten. „So sind wir miteinander verbunden in Gedanken an den Theologen, der am Gründonnerstag genau vor 75 Jahren in Berlin ermordet wurde, und an dessen Leben, Wirken und Martyrium wir uns in dieser Karwoche im Rahmen der Themenwoche erinnert hätten.“

Nachholtermin für die Themenwoche

Das „Forum Ökumene“ hatte die ursprüngliche Themenwoche geplant – ganz rechts im Bild Suse und Harald Grünendahl. Foto: Editha Roetger

Suse und Harald Grünendahl machen das Beste aus der Situation und können sich auch ein wenig freuen, denn: Für die ursprünglich geplante Themenwoche gibt es im kommenden Jahr einen Nachholtermin.

Sichtbar wird die Gemeinde dann ab Karfreitag, 10. April. Dann soll ein großes Holzkreuz vor der Alten Kirche stehen und Passanten können auf bereitliegenden Zetteln ihre Sorgen, Wünsche und Bitten notieren und an das Kreuz hängen. „Alles geschieht ohne Versammlung!“, darauf weist Jens Blaschta explizit hin.

So könne jeder Einzelne für sich an der Kirche einen Ort finden, an dem er innehalten kann. Blaschta verspricht: „Alle Anliegen werden in das Gebet der Gemeinde aufgenommen.“

Gottesdienste online verfolgen

Aktuell kann man sich auf www.ekgla.de/andacht den Gottesdienst des zurückliegenden Sonntags anschauen, weitere Gottesdienste werden folgen, so stellt die Gemeinde am Ostersonntag den dann zweiten Videogottesdienst bereit.

„In der Osternacht werden um 21 Uhr die Glocken läuten. Für eine Stunde wird die Alte Kirche hell erleuchtet, zum Zeichen für das Licht, dass mit Ostern in die Welt gekommen ist.“ Auch am Ostersonntag gibt es zwischen 10 und 11 Uhr einen musikalischen Ostergruß – zunächst vor der Alten Kirche, dann an verschiedenen Stellen in Langenberg. Alle Anwohner sind herzlich eingeladen, an Fenstern und auf Balkonen zuzuhören.

Kreuz vor der Kirche wird „Lebensbaum“

Gottesdienste werden in der Evangelischen Kirchengemeinde Velbert-Langenberg aktuell online übertragen. Für Ostern hat sich die Gemeinde um Pfarrer Jens Blaschta neue Formate einfallen lassen. Foto: Ekkehard Viefhaus / FFS

Auch lädt die Gemeinde ein, Ostersonntag um 10 Uhr für zehn Minuten in Gedanken zusammenzukommen, wenn die Kirchenglocken läuten. „Jeder für sich zu Hause und doch gemeinsam zur gleichen Zeit können wir beten“, ein entsprechender Ablauf ist ebenfalls auf der Webseite verlinkt.

Sonntag wird auch das Kreuz vor der Alten Kirche mit Efeu in einen „Lebensbaum“ verwandelt. „Wer möchte, kann das Kreuz mit Blumen schmücken“, ermuntert Pfarrer Jens Blaschta. Osterkerzen und Karten mit Segenssprüchen liegen zum Mitnehmen bereit. Das Kreuz bleibt für eine Woche stehen.

Präsenz in der realen Welt zeigen

„Angebote im Internet sind wichtig, gerade jetzt, wenn wir uns nicht zum Gottesdienst in der Kirche versammeln können. Wir wollen aber auch weiterhin in der realen Welt Präsenz zeigen, und für alle Menschen erreichbar sein“, sagt Pfarrer Jens Blaschta.

Im Grunde selbstverständlich und deshalb bislang kaum kommuniziert – aber bereits angenommen: die Einkaufshilfen für Menschen, die aufgrund von Vorerkrankungen und/oder ihres Alters einer besonders hohen Ansteckungsgefahr ausgesetzt sind. Die Koordination läuft über das Begegnungszentrum Klippe2.

Sitzungen als Videokonferenz

Die Mitglieder der Evangelischen Kirchengemeinde halten sich an die Auflagen und arbeiten doch zusammen: Sitzungen finden jetzt als Videokonferenzen statt und aktuelle Informationen gibt es über die Homepage, E-Mails und Whatsapp. Wer Beratung braucht oder ein seelsorgliches Anliegen hat, erreicht die Evangelische Kirchengemeinde Langenberg außerdem per Telefon.