Corona: Evangelische Gemeinde Velbert schaltet Hilfs-Telefon

Velbert. Hilfsbedürftige sollen nicht allein bleiben. Erster Online-Gottesdienst für Pfarrerin Maret Schmerkotte – 140 Menschen schauten zu.

Die evangelische Gemeinde in Velbert hat unter der Telefonnummer 0160 95504971 ein Hilfsangebot ins Leben gerufen. Mit einem großen Banner an der Christuskirche und an der alten

kirche wird für die Aktion geworben. „Niemand, der Hilfe braucht soll in diesen Tagen allein bleiben müssen“, schreibt die Kirchengemeinde. Dienstags und donnerstags von 10 bis 12 Uhr ist die Hotline besetzt. Außerhalb der Sprechzeiten kann man gerne eine Nachricht hinterlassen. Erste Anfragen sind schon eingegangen. Egal, ob man helfen möchte oder Hilfe braucht, unter dieser Nummer werden die Menschen zusammen gebracht.

140 Gottesdienstbesucher online

Auch ein erster Online-Gottesdienst hat am Sonntagvormittag stattgefunden. Er war mit 140 zugeschalteten Teilnehmern gut „besucht“. Unter http://kirche-velbert.de findet man den aktuellen Gottesdienst. Für Pfarrerin Maret Schmerkotte war der Online-Gottesdienst eine Premiere: „In der Kirche waren neben mir nur drei weitere Menschen: der Organist, der Kameramann und ein Presbyter“. Sie sei vorher schon ein wenig aufgeregt gewesen. Während des Gottesdienstes habe ihr der Kontakt zu den Gläubigen gefehlt. „Ich halte sonst Augenkontakt zu den Gottesdienstbesuchern, kann erklären, wenn ich meine, etwas ist nicht deutlich genug geworden.

Pfarrerin Maret Schmerkotte predigte am Sonntag erstmals online. Foto: KREIMEIER, Detlev / WAZ FotoPool

Positive Resonanz

Das fällt nun weg“, erklärt sie Pfarrerin im WAZ-Gespräch. Vor den leeren Stühlen zu predigen, sei schon ein ganz besonderes Gefühl, sagt Schmerkotte. Man sei sich auch dessen bewusst, dass der Gottesdienst auf Youtube jederzeit wieder angeschaut werden könne. Die Resonanz auf ihren ersten Onlinegottesdienst sei durchaus positiv gewesen: „Ich habe zahlreiche Emails und Whatsapp-Nachrichten bekommen“.

Zudem melden sich bei ihr auch Gemeindeglieder, die helfen wollen. „Auch wenn sie selbst nicht vor die Tür können, so bieten sie sich für ein Gespräch am Telefon an, das für manche in diesen Zeiten ja auch wichtig sein könne“, so die Pfarrerin. Auch diese Helfer können sich an die oben angegebene Kontaktnummer wenden.

Weiterer Gottesdienst folgt

Auch die kommenden Gottesdienste werden, solange die Ausgangsbeschränkungen bestehen, Online zu sehen sein. In der nächsten Woche predigt dann Pfarrer Martin Schmerkotte.