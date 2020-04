Corona: Fahrschulen dürfen ab Dienstag wieder ausbilden

Velbert. In den Unterrichtsräumen auch der Velberter Fahrschulen gelten strenge Sicherheitsmaßnahmen. Die Frage nach den Masken am Steuer ist ungeklärt.

Klaus-Dieter Krause ist die Erleichterung selbst am Telefon gleich anzuhören: Ab Dienstag dürfen die Fahrschulen wieder ausbilden, erklärt der Velberter Kreisobmann des Fahrlehrerverbandes. Dann werden auch die Fahrschüler wieder auf den Straßen Velberts unterwegs sein.

Mehrere Wochen pausiert

Mehrere Wochen mussten die Fahrschulen und damit auch die Lehrer wegen der Corona-Pandemie pausieren. „In meiner Fahrschule waren es etwa 50 Schüler und Schülerinnen, davon mindestens die Hälfte prüfungsreif oder kurz davor,“ erklärt Klaus-Dieter Krause. Am Montag wurde dann vom NRW-Gesundheitsministerium die endgültige Freigabe erteilt. Sowohl theoretischer als auch praktischer Unterricht darf ab sofort wieder erteilt werden.

Sicherheitsvorkehrungen beim Unterricht

Aber, so erläutert der Fahrlehrer, es müssen dabei bestimmte Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden. So müssen die Schüler mit einem Abstand von 1,50 Metern im Unterrichtsraum sitzen. Es müssen die Hände häufiger gewaschen werden können.

Bei der Anmeldung zum Unterricht darf immer nur ein potenzieller Schüler in den Raum, die übrigen müssen in gebührendem Anstand draußen warten. Am Anmeldetisch musste Krause einen Plexiglasschutz installieren lassen, ähnlich dem in den Geschäften.

Fahrlehrer Klaus-Dieter Krause sitzt jetzt wieder mit seinen Schülern im Auto. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Vermummungsverbot am Steuer

Beim praktischen Unterricht gibt es noch eine ungelöste Frage, nämlich ob im Fahrschulwagen Mundschutz getragen werden darf. Denn eigentlich ist der am Steuer verboten, es gilt ein Vermummungsverbot. „Aber eigentlich sollte es uns ja freigestellt werden, ob wir mit Mundschutz fahren wollen“, so Krause, der hofft, dass das Vermummungsverbot angesichts der Coronakrise bald fällt. Schließlich kann man ja im Auto schlecht den nötigen Sicherheitsabstand einhalten.

TÜV-Prüfer arbeiten noch nicht

Ob seine Fahrschüler demnächst wirklich ihre Prüfungen ablegen können, ist freilich noch nicht sicher. Der TÜV hat das Prüfmonopol und hat seine Arbeit noch nicht wieder aufgenommen und auch noch nicht angekündigt, wann er wieder prüfen wird. Der Velberter Fahrlehrer rechnet damit, dass die ersten Prüfungen gegen Mitte Mai abgenommen werden können. „Bis der Betrieb wieder ganz normal läuft, werden sicher noch mindestens vier Wochen vergehen“, schätzt Klaus-Dieter Krause.