Corona in Velbert: 16 weitere infizierte Menschen verstorben

Velbert Allein in Velbert sind innerhalb von 24 Stunden vier Todesopfer zu beklagen, Die Zahl der Infizierten geht aber zurück.

Traurige Nachrichten hat der Kreis Mettmann einen Tag vor dem Jahreswechsel. 16 Menschen sind in den letzten 24 Stunden mit Corona infiziert verstorben, darunter vier Velberter: ein 83-jähriger Mann, eine 83-jährige Frau, ein 72-jähriger Mann und ein 71-jähriger Mann. Gestorben sind auch eine 91-jährige Frau und eine 89-jährige Frau aus Haan, sowie eine 97-jährige Frau, eine 82-jährige Frau, eine 85-jährige Frau und ein 79-jähriger Mann aus Heiligenhaus, sowie eine 84-jährige Frau aus Hilden, sowie ein 78-jähriger Mann aus Langenfeld, sowie eine 85-jährige Frau aus Monheim, eine 80-jährige Frau aus Wülfrath, sowie ein 74-jähriger Mann und ein 90-jähriger Mann aus Erkrath. Verstorbene zählt der Kreis bislang 276.

Kreisweit 1030 Infizierte

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Mittwoch kreisweit 1030 Infizierte (Vortag:1164), davon in Erkrath 69, in Haan 79, in Heiligenhaus 69, in Hilden 166, in Langenfeld 75, in Mettmann 132, in Monheim 53, in Ratingen 127, in Velbert 191 (Vortag: 216) und in Wülfrath 69.

Inzidenz gesunken

Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt laut Landeszentrum Gesundheit NRW bei 137,6 (Vortag: 147,3). Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.