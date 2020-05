Corona: Kein Milchkaffee ohne Angabe von Personalien

Neviges. Auch in den Cafés müssen Inhaber strenge Regeln befolgen, damit sie in der Corona-Krise öffnen dürfen. Gäste müssen sich ein wenig umgewöhnen.

„Darf ich ein wenig desinfizieren?“ Und schon, pssscht, werden die Hände eingesprüht. „Alles in Ordnung? Dann geleite ich Sie jetzt zu Ihrem Platz.“ Mit einem freundlichen Lächeln geht Bianca Thomalsky, Mitarbeiterin des Nostalgie-Cafés, voran, bleibt vor einem der zahlreichen Tische stehen. „Bitte sehr.“ Einfach die Tür aufmachen, sich ein Plätzchen suchen und den Milchkaffee bestellen, das war einmal. Wie in den Restaurants, so gelten auch in den Cafés strenge Hygienevorschriften, um eine mögliche Ansteckung mit dem Corona-Virus zu vermeiden. Nostagie-Café Inhaber Lars Jesert sieht es gelassen: „Ja, das ist schon eine Umstellung. Aber nach ein, zwei Tagen ist das auch schon Routine. Nutzt ja alles nichts, da müssen wir jetzt durch.“

Weniger Probleme in großen Lokalen

In dem liebenswerten, kleinen Café am Brunnen ist es besonders schwierig, die Auflagen zu erfüllen. Hier finden maximal acht Gäste Platz. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Sein Vorteil ist die Größe seines Lokals an der Klosterstraße: Auf 600 Quadratmetern können sich Gäste hier leicht aus dem Weg gehen, selbst bei einer Auslastung von 50 Prozent kann Jesert rund 80 Leute bewirten – inklusive der Terrasse direkt neben dem Kindergarten. Davon kann Göki Malkoc, Pächterin des Café am Brunnen, nur träumen: Alles, was das gemütliche, kleine Café am Brunnenplatz so liebenswert macht, könnte ihr jetzt zum Verhängnis werden. „Es darf ja nicht mehr jeder Tisch besetzt werden, und dann noch der Abstand dazwischen. Maximal acht Leute können bei mir sitzen, mehr wird nicht gehen“, sagt sie traurig. Erst im Januar hatte sie das frühere „Monsieur M.“ übernommen, hatte Geld und viel Herzblut in die Renovierung gesteckt, unter anderem eine neue Theke angeschafft. Zwei Monate später musste sie ihr Café zwangsweise wegen Corona schon wieder schließen.

Speisekarten werden desinfiziert

Gäste sind täglich willkommen Das Brunnencafé, Im Orth, hat geöffnet montags bis samstags von 11 bis 18.30 Uhr und donnerstags zum Markt von 9 bis 18.30 Uhr. Sonntags will Göki Malkoc probeweise zunächst von 11 bis 16 Uhr öffnen. Das Angebot umfasst Kuchen, kleine Snacks und Eis. Das Nostalgie-Café, Klosterstraße 4, hat täglich von 10 bis 18.30 Uhr geöffnet, donnerstags von 9 bis 18.30 Uhr. Der Lieferdienst ist zu erreichen unter 02053 84 99 574. Die Karte wechselt wöchentlich.

Und jetzt, ja, natürlich, da freue sie sich auf ihre Gäste, die sie ab Mittwoch, 13. Mai, wieder mit Kuchen, kleinen Snacks und allerlei Kaffeespezialitäten verwöhnen will. Aber Göki Malkoc ist auch Realistin: „Ganz ehrlich, ich muss gucken, ob es sich noch lohnt. Ich hatte viele Ausgaben und in den letzten Wochen keine Einnahmen.“ Sie hofft auf gutes Wetter, um dann draußen ein paar Tische mehr aufstellen zu können. Das Hygiene-Konzept gilt für sie genau wie für ihren Kollegen im Nostalgie-Café. „Wir stellen natürlich etwas für die Desinfektion der Hände bereit, nach jedem Gast werden zudem noch Tische und Stühle desinfiziert. Kommt jemand von der Toilette, reichen wir ihm an der Theke auch noch mal etwas für die Hände“, zählt Göki Malkoc auf.

Gast muss Personalien angeben

Allerlei Nostalgisches gibt es zu bestaunen, wie hier ein altes Tonbandgerät. – aber nur aus der Ferne: Der Gast darf nämlich nicht mehr durch das Café spazieren. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Gewöhnen müsse sie sich auch daran, dem Gast als erstes eine Art Meldezettel auf den Tisch zu legen – und zwar noch vor der Speisekarte. Ausfüllen muss der Gast seinen Namen, den Wohnort, Telefon, die Tischnummer, sowie das Datum und die Uhrzeit, von wann bis wann man seinen Capucchino getrunken hat. Und da, so Lars Jesert schulterzuckend, gäbe es nichts zu diskutieren: „Gesundheit geht vor Datenschutz, da können wir nichts machen.“ Wer sich also heimlich mit der oder dem Geliebten ins stille Neviges verzieht, in der Überzeugung, dass ihn der Ehepartner hier garantiert nicht wähnt, bleibt nicht anonym. „Wir müssen darauf bestehen, dass dieser Zettel ausgefüllt wird. Sonst müssen wir den Gast bitten, unser Lokal zu verlassen. Das hat mir das Gewerbeaufsichtsamt klipp und klar gesagt, sonst kann ich den Laden hier dicht machen.“ Die Angaben der Personalien seien wichtig, um im Falle einer möglichen Ansteckung die Infektionskette zu verfolgen und unterbrechen zu können.

Neue Möglichkeiten entdeckt

Für Lars Jesert haben sich durch die Corona-Krise paradoxerweise auch neue Möglichkeiten aufgetan – was nicht heißen soll, er gewinne dieser Zeit Gutes ab, wie er betont: „Als wir schließen mussten, da haben wir den Lieferservice eigentlich nur angeboten, weil wir irgendetwas machen wollten. Früher hatten wir da nie dran gedacht. Aber das läuft so gut, dass wir das beibehalten.“ Ebenso wie den Fensterverkauf, wo es Kaffee und Eis zum Mitnehmen gibt. Auf eines müssen Lars Jesert und sein Team allerdings achten: Die Gäste dürfen nicht mehr durch das Café spazieren und sich all die Kuriositäten anschauen. Wer sitzt, muss sitzen bleiben – der Gang zum stillen Örtchen natürlich ausgenommen.