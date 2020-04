Corona: Kinderfest in Velbert soll nachgeholt werden

Das für den 1. Mai geplante Kinderfest vor dem Schloss in Velbert muss wegen der Corona-Krise ausfallen. Es gibt aber einen neuen Wunschtermin.

Auch das große Kinderfest am Schloss Hardenberg, zu dem jedes Jahr am 1. Mai die Familien strömen, muss aufgrund der Corona-Krise ausfallen. „Wir sind natürlich traurig, das ist ja immer eine unserer größten Aufgaben“, sagt Anika Thanscheidt, Vorsitzende des Stadtjugendrings Velbert. Der Verein, in dem aktuell 25 Velberter Verbände aus der Kinder- und Jugendarbeit vertreten sind, stellt das große Fest mit seinen Ehrenamtlichen immer auf die Beine. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben, so hofft jedenfalls Anika Thanscheidt: „Wir würden es gerne nachholen, am allerliebsten am 3. Oktober.“

Erste Überlegungen für einen neuen Termin

Dieser Feiertag – der Tag der Deutschen Einheit – sei ein Wunschtermin, man habe aber bisher mit keinem Verantwortlichen gesprochen. „Es ist eine Überlegung, wir eruieren gerade die Möglichkeiten.“ Bei einem späteren Termin könnte die Sause, so Anika Thanscheidt, auch etwas kleiner ausfallen. „Toll wäre natürlich, wenn wir dazu wieder die Schlosswiese bekämen.“ Man wolle in Kürze mit der Kultur- und Veranstaltungs GmbH Velbert (KVV) Kontakt aufnehmen. „Bisher ist das alles nur eine Überlegung. Aber es wäre so schön, wenn das nicht ganz ausfallen müsste.“

Jahr für Jahr organisieren die Ehrenamtlichen des Stadtjugendrings mit viel Herzblut die große Fete vor dem Schloss, der Eintritt ist immer kostenlos. Auf die beliebte Hüpfburg hätten die Kinder übrigens am 1. Mai verzichten müssen: Es habe sich, so Anika Thanscheidt, in diesem Jahr kein Sponsor gefunden.